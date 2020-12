per Mail teilen

Im Norden des Landes sind nur wenige Speditionen von dem momentanen Lkw-Chaos in Großbritannien betroffen. Das Logistik-Unternehmen Schmitt aus Peterslahr im Westerwald sagte auf SWR4-Anfrage, es seien zwei Fahrer von dem Stau im südenglischen Dover betroffen. Es sei nicht damit zu rechnen, dass sie bis Weihnachten ausreisen könnten. Sie würden aber mit Wasser und Essen versorgt. Auch Toiletten seien mittlerweile vorhanden. Andere Speditionen aus der Region teilten mit, dass sie alle Lastwagen rechtzeitig aus England herausbekommen hätten – zum Beispiel die Spedition Gras aus Neuwied. An der Fähre in Dover stehen bis zu 4.000 Lastwagen und warten auf die Ausreise, weil u.a. Frankreich wegen einer neuen Corona-Virus-Variante einen Einreisestopp verhängt hatte.