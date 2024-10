Kostenloses Essen: Zwei Jahre "Küche für alle" in Koblenz

Eine warme Mahlzeit für alle, die nicht so viel Geld haben oder in Gesellschaft essen wollen. Das bietet die "Küche für alle" in Koblenz jetzt schon seit zwei Jahren.

Vor der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz sind am Montagabend Bierbänke und Tische unter roten Pavillons aufgebaut. Auf den Tischen brennen Kerzen, aus den Warmhaltetöpfen duftet es lecker. Es gibt unter anderem ein Curry mit veganem Hähnchen und eine Pilzpfanne, die von den Gästen gemeinsam verspeist werden. Es ist zumindest eine kleine Unterstützung, die wir leisten können. Letitia Frohn ist von Anfang an im Orga-Team der "Küche für alle" dabei. Der 26-jährigen studierten Sozialarbeiterin war das Projekt in Zeiten der Nachpandemie, Inflation und Krisenstimmung ein Herzensanliegen: "Wir wollten etwas machen, was für die Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert hat. Ihnen etwas Gutes tun und füreinander da sein." Kleine Hilfe für Menschen mit wenig Geld Dass eine Mahlzeit im Monat den Menschen mit wenig Geld keine riesige finanzielle Entlastung bringt, ist ihr auch klar. Dennoch: "Es ist zumindest eine kleine Unterstützung, die wir leisten können". Und so war die Idee zur "Küche für alle" geboren. Die "Küche für alle" verarbeitet gespendete Lebensmittel, die sonst weggeschmissen würden. SWR Die Tafel und Supermärkte spenden die Lebensmittel, die für das Essen immer am ersten Montag im Monat gebraucht werden. So wird auch verhindert, dass eigentlich noch genießbares Essen im Müll landet. Helfende Hände, die das Essen dann am Ende zubereiten, gebe es mehr als genug, freut sich Letitia Frohn. Gäste sind dankbar für Angebot der "Küche für alle" in Koblenz Die Gäste der "Küche für alle" sind bunt gemischt und dankbar für das Angebot. "Weils einfach für jeden ist und die Leute freundlich sind", sagt ein Mann, und eine Frau ergänzt: "Weil es was Liebevolles ist für Obdachlose." Letitia Frohn freut sich, dass das Projekt auch nach zwei Jahren noch so gut ankommt und wünscht sich, dass künftig auch andere Städte oder Stadtteile eine "Küche für alle" anbieten.