Parfüm im Wert von 35.000 Euro in Linz und Altenkirchen geklaut

Die Polizei sucht nach zwei Einbrechern, die es offenbar gezielt auf hochwertige Parfüms abgesehen haben. Die Unbekannten brachen erst in Linz und dann in Altenkirchen in Parfümerien ein.

Der erste Einbruch ereignete sich den Ermittlungen zufolge in der Nacht auf den 10. Oktober um 3:42 Uhr in der Innenstadt von Linz am Rhein im Kreis Neuwied. Eine Überwachungskamera, die in der Parfümerie installiert worden war, zeichnete die Vorgehensweise der Täter auf. Einen Teil der Videoaufnahmen machte die Polizei nun für den Fahndungsaufruf öffentlich.

Laut den Ermittlern ist auf den Bildern zu sehen, wie die beiden Täter zunächst versuchen, die Glas-Eingangstür der Parfümerie mit einem großen schweren Stein einzuschlagen. Dies gelang den Angaben zufolge aber nicht. Letztlich sei die Tür durch festes Rütteln zerbrochen.

Wie die Polizei mitteilt, räumten die Männer anschließend drei Regale mit hochwertigen Männerparfüms aus und verstauten die Ware in mitgebrachten Gartenabfallsäcken. Dabei sollen sie Düfte im Wert von 20.000 Euro erbeutet haben.

Überfalle in Linz und Altenkirchen nach ähnlichem Muster

Ein paar Tage später, am 15. Oktober um 4:20 Uhr, brachen erneut zwei Unbekannte in eine Parfümerie in der Innenstadt von Altenkirchen im Westerwald ein. Dort wurde nach Polizeiangaben die Eingangstür mit Hilfe eines Gullydeckels gewaltsam geöffnet. Auch dieser Einbruch wurde auf Kamera festgehalten.

In diesem Geschäft räumten die Täter den Ermittlungen zufolge ebenfalls zielstrebig die Regale mit hochwertigen Düften aus und nahmen Ware im Wert von 15.000 Euro mit. Die Parfüms seien auch bei dieser Tat in Gartenabfallsäcke verstaut worden. Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte schnell vor Ort - trotzdem konnten die Täter fliehen.

Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Tätern

Am vergangenen Samstag, den 21. Oktober, wurde die Parfümerie in Altenkirchen erneut überfallen. Ob es möglicherweise auch in diesem Fall einen Zusammenhang zu den beiden vorherigen Einbrüchen gibt, teilte die Polizei bis jetzt nicht mit.

Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe bei der Suche nach den zwei unbekannten Tätern. Hinweise nehmen die Polizei Linz (02644-9430), die Polizei Altenkirchen (02681-9460) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.