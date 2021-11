Zusätzliche Impftermine in der Region

In vielen Orten im Norden von Rheinland-Pfalz werden in den kommenden Tagen wieder zusätzliche Impftermine gegen das Coronavirus angeboten. So hält beispielsweise der Impfbus nach Angaben des Landes am Samstag bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Nastätten. Zwischen 9 und 17 Uhr werde dort ohne Termin geimpft, so das Land. Am Sonntag wird der Impfbus dann im Bereich des Forums in Mayen halten. Ebenfalls ohne Terminvergabe soll es nach Angaben der Stadt Koblenz ab Montag Impfangebote im Bürgerzentrum in Lützel geben. Die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach bietet nach eigenen Angaben zwei Sonderimpftage am 30. November und 1. Dezember für Booster-Impfungen an - jeweils von 9 bis 15 Uhr. Ab Dienstag bietet laut Stadt auch das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied Impftermine an. Immer mittwochs können hier auch Kinder zwischen 12 und 17 Jahren geimpft werden.