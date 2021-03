per Mail teilen

2023 soll die Uni Koblenz eigenständig werden. Rund um die Trennung gibt es jedoch viele Sorgen und Spekulationen. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Zukunft der Uni Koblenz.

Welche Sorgen gibt es?

Was sagt der neue Informatik-Dekan?

Ist die Uni Koblenz unterfinanziert?

Wie blickt die Uni-Leitung in die Zukunft?

Was fordert die Wirtschaft?

Welche Rolle spielt die Zukunft der Uni Koblenz im Wahlkampf?

Wie empfinden die Studierenden die Diskussion rund um die Uni?

Seit Ende 2020 ist die Trennung der Universität Koblenz-Landau beschlossene Sache. Denn dann ist das entsprechende Umstrukturierungsgesetz in Kraft getreten, Gelder für den Prozess – unter anderem den Aufbau einer eigenen Verwaltung - wurden bewilligt. Doch wie genau die Zukunft am Standort in Koblenz aussieht und ob die geplanten Gelder ausreichen, darüber scheiden sich die Geister.

Mit dem Rücktritt des Informatik-Dekans Jan Jürjens im vergangenen Herbst ist eine Debatte rund um die Entwicklung der Uni Koblenz entflammt. Jürjens äußerte die Befürchtung, dass der Schwerpunkt in Koblenz in Zukunft auf der Lehrerausbildung liege und der Informatik-Bereich darunter leiden müsse. Dies machte er unter anderem an der Neuausrichtung einer Professorenstelle fest.

Auf Antrag der SPD-Landtagsfraktion wurde noch im Dezember eine neue Informatik-Stelle im Haushalt des Landes verankert. Prof. Dr. Stefan Wehner, seit Anfang des Jahres Teil der neuen Unileitung, sagte dem SWR, dass von einer Schwächung des Fachbereichs Informatik keine Rede sein könne.

Seit dem 9. Dezember hat Ralf Lämmel den Posten als Dekan des Fachbereichs Informatik inne. Trotz der zusätzlich bewilligten Stelle teilt er die Sorgen seines Vorgängers und erklärt im Gespräch mit dem SWR, dass sich nach seinen Informationen an der gesamten Uni ein Stellenabbau abzeichnen würde.

Er geht nicht nur davon aus, dass spätestens 2023 signifikant weniger Stellen als momentan zur Verfügung stehen werden, sondern dass die verbleibenden Stellen zumindest teilweise auch unattraktiver sein werden. Dabei bezieht er sich etwa auf den Anteil der Zeit, die für die Forschung genutzt werden kann. Lämmel sagt: "Wir machen uns große Sorgen, da es so aussieht, dass die Mittel nicht ausreichen werden, um das Niveau zu halten."

20 bis 30 Millionen Euro mehr pro Jahr, damit Koblenz mit anderen Unis im Land gleichgestellt ist – diese Summen stehen laut Vizepräsident Stefan Wehner schon länger im Raum. Er relativiert die Zahl jedoch im Gespräch mit dem SWR. So seien Lehramtsstudiengänge, wie sie an der Uni Koblenz angeboten werden, im Vergleich zu Studiengängen der Ingenieurwissenschaften und Medizin wie beispielsweise in Mainz oder Kaiserslautern wesentlich günstiger. Über mehr Geld vom Land würde Wehner sich natürlich dennoch freuen. Demnach wäre es wünschenswert, wenn die Finanzausstattung der Uni Koblenz zumindest auf dem landes- oder sogar bundesdurchschnittlichen Niveau liegen würde.

Momentan ist Wehner aber vor allem froh, dass der Status Quo aus seiner Sicht gesichert ist. Im vergangenen Herbst haben sich nach Angaben des Landes Universitätsleitung und Wissenschaftsminister darauf verständigt, "dass die aktuell bestehenden Personal-Ressourcen an den Standorten in Koblenz und Landau erhalten werden, um die Kapazitäten für Studium und Lehre aufrechtzuerhalten."

Zwar soll sich die Gesamtzahl der Stellen an der Uni Koblenz nicht verringern, laut Wehner werde es in Zukunft jedoch weniger befristete Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter geben. Dies sei Teil des Zukunftsvertrags, der den Hochschulpakt ablöst. Aus Wehners Sicht eine positive Entwicklung, die mit besserer Planbarkeit einhergehen würde.

Universität bekommt 26 Millionen vom Land

Nach den Angaben von Prof. Wehner gibt es innerhalb und außerhalb der Universität unterschiedliche Positionen und Wünsche, was die Entwicklung der Uni Koblenz betrifft. Er persönlich sieht den Trennungsprozess derzeit aber auf einem guten Weg und betont: "Wir sind in den vergangenen Monaten ein ganzes Stück vorangekommen und konnten viel konkretisieren." Die jüngsten Zusagen aus dem Ministerium zum Erhalt des Ist-Zustands bezeichnet er als "großen Gewinn".

Allerdings müssten den Worten auch noch Taten bei zukünftigen Haushaltsverhandlungen folgen. Im Hinblick auf die Verbesserung der Studienbedingungen würde er sich wünschen, dass sich das Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden verbessert. Hier würde der Norden des Landes vergleichsweise schlecht abschneiden. Da sei das Land gefragt, nachzubessern.

Der Trennungsprozess der Universität-Landau wird von vielen Akteuren aus der Region mit Spannung, aber auch mit Sorge betrachtet. So fordert beispielsweise die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz in einem Statement: "Bei allen Umgestaltungsplänen sollten die künftigen Bedarfe der Wirtschaft vor Ort mit in den Blick genommen werden."

In einer Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald wird auf die Sog- und Strahlkraft des Wissenschaftsstandorts Koblenz auf die Region verwiesen. Auch die Regionalmarketinggesellschaft 56+ hat sich klar positioniert. Geschäftsführer Christian Schröder erklärte im SWR-Gespräch, wie wichtig gerade der Informatik-Bereich sei. Viele Unternehmen aus der Region würden sich aus den Absolventen speisen.

Politiker verschiedener Parteien haben sich im Landtagswahlkampf auf die Fahne geschrieben, sich für den Erhalt des Hochschulstandorts Koblenz stark zu machen. Der Koblenzer Kandidat der CDU, Stephan Otto, sagt auf seiner Webseite beispielsweise: "Ich werde dafür kämpfen, dass die Landesregierung die künftig eigenständige Universität Koblenz endlich finanziell und konzeptionell zukunftsfit macht."

Seiner Konkurrentin aus der SPD, Anna Köbberling, liegt die Uni ebenso am Herzen. Sie will den Lehramtzweig genauso fördern wie den Informatikbereich. Die Finanzierung des Standorts sieht sie trotz der Herausforderungen durch die Trennung nicht gefährdet und spricht sie gegen "Blanko-Schecks" aus.

Für die Studierenden an der Uni Koblenz ist der Trennungsprozess mit großer Unsicherheit verbunden. Kommunikations-Referent Kevin Weirauch vom Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) berichtet von sehr unterschiedlichen Haltungen zur Trennung: "Es gibt einige Schwarzmaler unter den Studenten, aber auch einige, die optimistisch sind." Vielfach bestehe die Sorge, dass die Uni Koblenz am Ende finanziell noch schlechter dasteht als jetzt und das Studium weniger attraktiv werden könnte.