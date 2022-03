Nonnenwerth - ein Gymnasium kämpft um seine Zukunft

per Mail teilen

Seitdem das Aus des Franziskus Gymnasiums Nonnenwerth zum Ende des Schuljahres bekannt wurde, versuchen Schülerinnen, Schüler und Eltern die Schule noch zu retten. Doch inzwischen wird die Zeit knapp.

Das Gymnasium auf der Rheininsel bei Remagen soll geschlossen werden, weil sich der verantwortliche Träger der Schule, der Unternehmer Peter Soliman, mit massiven Brandschutz-Problemen und notwendigen Investitionen in Millionenhöhe konfrontiert sieht. Im November hatte er mitgeteilt, dass das Klostergebäude nur bis Juli 2022 als Schule genutzt werden dürfe.

Franziskanerinnen führten Schule seit 1854

Bis vor zwei Jahren hatten sich Franziskanerinnen um die Inselschule gekümmert. Die Ordensschwestern wirkten seit 170 Jahren auf der Insel und gründeten im Kloster auch eine Schule. Wegen der angespannten Finanzlage hielten sie aber mehrere Jahre nach einem solventen Partner Ausschau.

2020 wurde die Übernahme durch die International School on the Rhine (ISR) bekannt, die auch eine Privatschule in Neuss betreibt. Dahinter steht der Geschäftsmann Soliman.

Eltern und Schüler kämpfen für Erhalt der Schule

Im November hatten Eltern und Unterstützer des Gymnasiums den Verein "Rettet Nonnenwerth" zum Erhalt der Schule gegründet. Mit dem Verein wollen sie die Trägerschaft des Gymnasiums übernehmen. Doch nach wir vor gibt es mehrere ungeklärte Streitpunkte zwischen dem Schulträger und den Eltern. Was genau dahinter steckt, zeigt die Multimedia-Reportage des SWR Studio Koblenz.