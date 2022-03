Gespräche über Zukunft der Campingplätze

Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz sprechen am Mittwoch mit den Betreibern der Campingplätze im Ahrtal über deren Zukunft. Es geht um die Frage, ob die meist direkt am Ufer des Flusses liegenden Anlagen wieder öffnen dürfen. Zwischen Dorsel an der Oberen Ahr und Bad Bodendorf kurz vor der Mündung des Flusses wurden bislang 18 Plätze betrieben. Die meisten wurden bei der Flutkatastrophe völlig verwüstet. Nur vier sind derzeit in Betrieb. Fünf Betreiber würden ihre Anlagen gerne wieder aufbauen, haben aber noch kein grünes Licht von den Behörden bekommen. Ein Pächter sagte dem SWR, er hoffe, dass heute endlich eine Entscheidung fällt, denn die Camping-Saison beginne am 1. April. Die Ortsbürgermeister von Ahrbrück und Altenahr unterstützen die Wiedereröffnung.