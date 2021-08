Pendler und Fernreisende auch im Norden von Rheinland-Pfalz müssen wegen des Lokführerstreiks mit vielen Zugausfällen rechnen. Seit heute

Morgen um 2 Uhr hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer – GDL – zu bundesweiten Streiks aufgerufen: Betroffen sind im etwa die Verbindungen auf der Lahntalbahn-Strecke. Auch am ICE-Bahnhof Montabaur fallen viele Züge nach Köln oder Frankfurt aus. Ebenso gibt es auf der Strecke von Koblenz nach Mainz oder Köln viele Zugausfälle. Nach Bahn-Angaben gelte im Fernverkehr ein Ersatzfahrplan. Rund ein Viertel der Verbindungen könnten so aufrechterhalten werden. Trotzdem sollten Fahrgäste geplante Fernreisen heute und morgen nach Möglichkeit verschieben. Für den Regionalverkehr gebe es regelmäßig aktualisierte Hinweise in den Verkehrsmeldungen der Bahn in Internet und Bahn-App. Der Streik soll nach GDL-Angaben bis Freitagmorgen dauern.