Brückenschaden in Neuwied: Züge fahren wieder

Der Unfall eines Lkw an einer Eisenbahnbrücke in Neuwied hatte eine Woche für Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Jetzt fahren Fernzüge von Norden wieder nach Koblenz.

Die Deutsche Bahn gibt an, dass die Brückensperrung seit Freitagnachmittag aufgehoben sei. Alle Fernzüge von Köln in Richtung Mainz fahren demnach wieder den Koblenzer Hauptbahnhof an, die Regionalzüge müssten nicht mehr in Lahnstein wenden. Am vergangenen Freitag hatte ein Lastwagen eine Bahnbrücke in Neuwied schwer beschädigt. Ein Stahlträger war dabei gerissen.

Die Bahn hat nach eigenen Angaben in dieser Woche die Brücke statisch und mit Sachverständigen geprüft. Diese Prüfung ist offenbar abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass die Brücke wieder befahrbar ist.

Fernverkehrszüge haben eine Woche nicht in Koblenz gehalten

Seit vergangenen Samstag hatten in Koblenz keine aus Norden kommenden Fernzüge mehr gehalten. Bahnreisende mussten stattdessen in Neuwied umsteigen oder von Koblenz den Regionalverkehr nach Mainz nutzen. Der Regionalverkehr zwischen Neuwied und Koblenz musste in Lahnstein wenden und hatte so um die 20 Minuten Verspätung.

Nach Angaben des SPNV Nord war auch der Güterverkehr von den Behinderungen betroffen. Demnach mussten Güterzüge, die auf der Moselstrecke fahren wollten, zeitaufwendig in Lahnstein wenden.

Die Brücke ist durch den Lkw stark beschädigt. Eine der Stahlstreben, die normalerweise die Gleise halten, ist durchgebrochen. SWR

Problem für Fernverkehr nur, weil auch bei Bonn gebaut wird

Für den Fernverkehr wäre dieser Unfall ein kleineres Problem gewesen, wenn es nicht gleichzeitig eine weitere Streckensperrung geben würde. So können die Fernzüge nach Angaben der Bahn derzeit nicht auf der linken Rheinseite fahren, weil nördlich von Bonn-Bad Godesberg gebaut wird. Die Strecke ist deshalb gesperrt. Dass die Züge überhaupt über Neuwied und die rechte Rheinseite fahren, ist also bereits die Umleitung. Durch den Brückenschaden konnten die Züge vor Koblenz nicht die Rheinseite wechseln. Sie sind bis Mainz auf der rechten Rheinseite geblieben.

Die linke Rheinstrecke ist bei Bonn unterbrochen, gleichzeitig können die Züge nach Neuwied wegen des Unfalls nicht mehr den Rhein wechseln. Die Fernzüge der Bahn von Köln in Richtung Mainz halten deswegen vorerst nicht in Koblenz Hauptbahnhof. SWR

Polizei sucht weiterhin nach dem Lkw-Fahrer

Derweil ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben weiter wegen des Unfalls. Ein Lastwagen hatte demnach am Freitagmorgen vermutlich aufgrund überschrittener Ladungshöhe die Bahn-Brücke bei Neuwied gerammt und diese massiv beschädigt. Dabei seien auch Teile der Betondecke auf die Fahrbahn gefallen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 bis 200.000 Euro an der Brücke.

Straße unter der Brücke zwei Wochen gesperrt

Der Fahrer habe daraufhin Fahrerflucht begangen und seine Fahrt fortgesetzt, heißt es. Die Straße unter der Brücke bleibt laut Polizei zwei Wochen lang gesperrt. Die Beamten suchen nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied entgegen.