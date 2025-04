Auf der linken Rheinseite fallen vom 2.5. bis 19.5. nördlich von Koblenz alle Regionalzüge aus. Grund sind laut Bahn Bauarbeiten. Auch rechtsrheinisch gibt es Einschränkungen.

Auf der linken Rheinseite fahren nördlich von Andernach gar keine Züge mehr. Auf der rechten Rheinseite enden die Regionalzüge in Troisdorf. Fast alle Fernzüge werden an Koblenz vorbei geleitet. Wenige halten ersatzweise in Neuwied. Auch südlich von Koblenz fallen Regionalzüge zwischen Koblenz und Mainz aus. Das bedeutet: Köln, Bonn, Mainz und Frankfurt sind mit der Bahn von aus Koblenz nur schwer zu erreichen.

Keine Züge auf der linken Rheinseite zwischen Koblenz und Köln

Betroffen sind vor allem die Regionalzuglinien RE5 und RB26. Laut Bahn fahren sie zwischen Koblenz und Köln Hauptbahnhof gar nicht. Ebenso betroffen sind die Ahrtalbahn und die Bahnstrecke Andernach - Kaisersesch.

Bahn stellt Ersatzbusse für die ausfallenden Züge

Wer also aus Koblenz Richtung Remagen, Bonn Hbf oder Köln fahren will, der muss auf den Ersatzbus umsteigen oder eine rechtsrheinische Zugverbindung nehmen. Es sollen auch Expressbusse eingesetzt werden. Diese brauchen zwischen Koblenz und Köln laut Fahrplan allerdings knapp drei Stunden.

Bauarbeiten an einem Stellwerk bei Bonn

Grund für die Zugausfälle sind laut Bahn Bauarbeiten. Auf dem Abschnitt werden demnach Brücken, Oberleitungen und Gleise erneuert. Außerdem wird den Angaben zufolge an einem elektronischen Stellwerk (ESTW) in der Nähe von Bonn gebaut.

Ein Regionalexpress der Linie RE5 steht im Koblenzer Hauptbahnhof. SWR

Auch viele Fernzüge halten nicht in Koblenz Hauptbahnhof

Die Streckensperrung betrifft auch viele Fernzüge wie ICE, IC und EC. Diese fallen zum Teil komplett aus oder werden über die rechte Rheinseite umgeleitet. Deswegen halten im Zeitraum der Sperrung keine Fernzüge in Remagen oder Andernach.

Bei fast allen Fernzügen, die auf der Strecke von Köln nach Mainz fahren, entfällt allerdings auch der Halt in Koblenz Hbf. Grund dafür sind nach Angaben des SPNV-Nord Bauarbeiten an einer Brücke in Koblenz-Lützel. Die Bauarbeiten betreffen also auch Fahrgäste von Koblenz in Richtung Süden. Wenige Fernzüge halten allerdings ersatzweise in Neuwied.

Auch die ICE-Züge sind von den Einschränkungen betroffen. SWR

Auch Einschränkungen auf der rechten Rheinseite

Auch auf der rechten Rheinseite mit den Regionalzügen RE8 und RB27 gibt es zwischen Koblenz und Köln Einschränkungen. Beide Linien fahren aus Koblenz nur bis Troisdorf. Dort müssen Fahrgäste dann in die S-Bahn oder einen anderen Regionalzug umsteigen, um bis Köln zu kommen. Grund dafür ist laut Zweckverband SPNV-Nord, dass auf dieser Strecke die Fernzüge umgeleitet werden müssen.

Das bedeutet: In den über zwei Wochen der Streckensperrung gibt es zwischen Koblenz und Köln nur genau zwei durchgängige Züge am Tag. Nämlich einen ICE und einen IC, während es normalerweise vier durchgängige Regionalzuglinien und mindestens stündlich Fernzüge zwischen den beiden Städten gibt.

Bauarbeiten südlich von Koblenz führen zu weiteren Behinderungen

Auch südlich von Koblenz gibt es Bauarbeiten und Zugausfälle. Weil zwischen Gau-Algesheim und Mainz sowie Mainz und Frankfurt Flughafen gebaut wird, fahren die Züge der Linie RE2 und RB26 zeitweise nicht durchgängig bis Mainz oder Frankfurt.

Zugausfälle auch zwischen Trier und Koblenz

Zusätzliche Zugausfälle hat die Bahn vom ersten bis zum vierten Mai zwischen Koblenz und Trier angekündigt. Das betreffe die Abendstunden, in denen Busse als Ersatz eingesetzt würden.

Die Bahn informiert auf einer extra Seite zu den Baustellen in den einzelnen Bundesländern. Wenn Sie wissen wollen, inwieweit ihre Verbindung von der Sperrung betroffen ist, können Sie das hier herausfinden.