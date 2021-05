Die Bundespolizei ermittelt nach einem Zugunfall bei Laurenburg an der Lahn und sucht nach Zeugen. Nach ihren Angaben haben Unbekannte am Freitagnachmittag einen Fahrbahnbegrenzungsstein an einem Feldweg herausgerissen und auf die Gleise geworfen. Der Lokführer eines Personenzuges konnte kurz hinter dem Laurenburger Tunnel nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Klotz. Laut Bundespolizei wurde niemand verletzt. An dem Triebfahrzeug sei aber ein größerer Schaden entstanden.