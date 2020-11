Für fast alle Landkreise im Norden von Rheinland-Pfalz gilt mittlerweile die Corona-Warnstufe Rot. In den Krankenhäusern ist die Situation aber noch ruhig. Allerdings machen sich einige Kliniken Sorgen, weil sie im Ernstfall zu wenig Personal haben könnten.

Die Koblenzer Krankenhäuser teilten mit, dass sie auf eine steigende Anzahl von beatmungspflichtigen Corona-Intensivpatientinnen und -patienten mit einem Eskalationsplan vorbereitet seien. Dieser sehe eine mögliche Ausweitung intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten auf mehr als 150 Intensivbetten vor. Momentan sei dafür genug Material und Personal verfügbar.

Situation kann "sich schnell ändern"

Ein Sprecher des Katholischen Klinikums Koblenz/Montabaur sagte, dass es in vielen Krankenhäusern in Koblenz und der Umgebung ein Besuchsverbot gebe. Ansonsten laufe der Krankenhausbetrieb unter den vorgegeben Corona-Bedingungen normal weiter.

Doch die Situation könnte sich bereits in den nächsten zwei bis drei Wochen ändern, sagte der Klinik-Sprecher. Falls die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin so drastisch steigen würde, könnten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und zu wenig Pflegepersonal haben.

Kliniken stehen bei Pflegekräften "vor echter Herausforderung"

Auch der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses in Andernach, Gerald Gaß, hält es für unrealistisch, dass die Kliniken in der Region schnell mehr Pflegepersonal für Corona-Kranke einstellen könnten.

Gaß ist auch Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er sagte im SWR-Interview, ein möglicher Mangel an Pflegekräften sei eine große Herausforderung für die Krankenhäuser im Land: "Wir können maximal darauf setzen, dass Teilzeitmitarbeiter bereit sind, in Vollzeit zu kommen. Dass Menschen, die sich vielleicht in einem Sonderurlaub befinden oder vielleicht vor Kurzem ausgeschieden sind, wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Die Fachkräfte sind eine echte Herausforderung - vor allem dann, wenn viele wegen Quarantäne ausfallen oder selbst krank werden."

Krankenhäuser wollen noch keine Operationen absagen

Nach Angaben des Katholischen Klinikums Koblenz/Montabaur und des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein werden zurzeit wegen der Corona-Pandemie noch keine Operationen abgesagt.

Einige Krankenhäuser im nördlichen Rheinland-Pfalz befürchten, dass bei steigenden Corona-Zahlen irgendwann nicht mehr genug Pflegekräfte in den Kliniken zur Verfügung stehen könnten. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Das Katholische Klinikum hofft nach Angaben des Sprechers darauf, dass es nicht nötig wird, den strikten Kurs vom Frühjahr zu wiederholen. Beispielsweise seien zu Beginn der Pandemie sehr viele Betten freigehalten und Operationen abgesagt worden, die freien Kapazitäten seien dann aber nicht gebraucht worden.

Der Sprecher teilte mit, dass bis jetzt ausreichend Kapazitäten vorhanden sind. Zurzeit kämen ohnehin weniger Patienten in die Krankenhäuser, weil sie Angst hätten, sich möglicherweise mit dem Coronavirus anzustecken.