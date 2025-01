Anfang 2024 haben Landwirte gegen die Agrarpolitik des Bundes protestiert, viele beklagten unter anderem zu viel Bürokratie. Ein Jahr später zeigt sich: Viel ist nicht passiert.

Jeder Tag auf dem Hof von Stefan Gilles ist anders. Das sei auch das Schöne an seiner Arbeit, sagt der Landwirt. Was aber auf jeden Fall jeden Tag anfällt, ist Büroarbeit. Ein bis zwei Stunden sitzt der 38-Jährige vor Formularen und Anträgen, Tendenz steigend: "Man sitzt immer länger im Büro, es wird immer komplizierter, das ist schon frustrierend."

Bürokratie bedeutet für Landwirte oft doppelte Arbeit

Sein Hof in Gappenach in der Eifel ist seit Ewigkeiten in Familienbesitz. Stefan Gilles betreibt ihn gemeinsam mit seinem Vater seit etwa zehn Jahren. 150 Hektar Ackerbau mit Getreide, Zuckerrüben und Erbsen, rund 600 Legehennen, ein paar Ziegen, eine Ferienwohnung - genug zu tun gibt es immer.

Man sitzt immer länger im Büro, es wird immer komplizierter, das ist schon frustrierend.

Dass zu seinem Job auch Büroarbeit gehört, das ist für Gilles in Ordnung. Was ihn aber nervt, ist Papierkram doppelt auszufüllen. Ein Beispiel: Daten übermitteln. "Ich mache einen Antrag an die Kreisverwaltung und gebe an, wie viel Fläche womit bebaut wird. Und dann - drei Wochen später - will das Statistische Landesamt in Bad Ems die selben Zahlen haben." Für ihn mache so etwas keinen Sinn.

Frust hat sich bei Landwirten über Jahre angestaut

Diese Erfahrung macht auch Rainer Scherer aus Hollnich im Hunsrück. Auf seinem Buchenhof versorgt er 170 Milchkühe und bewirtschaftet rund 230 Hektar Grün- und Ackerland. Auch er sitzt täglich etwa eine Stunde vor Anträgen und Formularen und ärgert sich, denn die Probleme in der Landwirtschaft seien nicht neu: "Es rumort seit Jahren."

Scherer glaubt nicht wirklich daran, dass die Bürokratie in der Landwirtschaft in Zukunft abgebaut wird. Trotzdem wünscht er sich, dass sich Landwirte und Politik mehr austauschen. Und dass genau geschaut wird, welche Anträge und Dokumentationen Sinn ergeben und was den Rahmen sprengt.

Kleine unwesentliche Dinge sind verändert worden, aber die großen Entlastungsschritte können wir nicht feststellen.

Versprochener Bürokratieabbau lässt auf sich warten

Unter anderem gegen diese Art von Bürokratie sind Anfang 2024 Landwirte wie Stefan Gilles, Rainer Scherer und viele andere auf die Straße gegangen. Kurz danach versprachen die deutschen Agrarminister, Bürokratie abzubauen - und zwar so schnell wie möglich. Viel sei seitdem allerdings nicht passiert, meint Gilles: "Was haben wir bekommen? Die Aufbewahrungsfrist von Akten wurde von zehn auf acht Jahre verkürzt. Die Arbeit ist aber leider die gleiche."

Marco Weber, der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, bestätigt das: "Es gab Gespräche mit der Politik. Kleine unwesentliche Dinge sind verändert worden, aber die großen Entlastungsschritte können wir nicht feststellen."

Viele Dokumentationen für Landwirte oft ohne Sinn

Nach Ansicht von Weber wäre es auch gar nicht so schwer, Bürokratie an einigen entscheidenden Stellen abzubauen. Auch der Bauernpräsident nennt das Problem mit der Datenübermittlung. Er sagt, wenn sich die Behörden hier besser vernetzen würden, könnten sich die Landwirte doppelte Anträge sparen. Sie müssten dann nur einwilligen. dass ihre Daten weitergegeben und genutzt werden dürften.

Als zweiten Punkt führt Weber die Dokumentationspflicht an. Aus seiner Sicht ist es zum Beispiel zu viel Bürokratie, wenn Tierhalter im sogenannten Weidetagebuch täglich festhalten müssen, welche Rinder oder Kühe auf welcher Wiese stehen. Das habe Jahrtausende auch ohne Tagebuch geklappt. "Der Verbraucher - egal, ob er eine Milchtüte kauft oder ein Rumpsteak - wird dieses Weidetagebuch niemals zu sehen bekommen."

Mehr Einnahmen über Produkte statt Subventionen

Viele Landwirte stellen in Frage, ob die geforderten Dokumentationen überhaupt etwas bewirken. Denn die Arbeit, die Bauern in den Papierkram stecken müssten, spiegele sich nicht in den Einnahmen wider, sagt Bauernpräsident Weber. Die Landwirte bekräftigen deshalb ihre Forderung nach weniger Bürokratie. Sie müsse dringend abgebaut werden. Nur so könne der Beruf in Zukunft für junge Menschen attraktiv bleiben.

Landwirt Stefan Gilles wünscht sich außerdem, weniger Zeit und Arbeit in Anträge für Subventionen stecken zu müssen: "Uns Landwirten wäre es lieber, wir bekämen über unser Produkt einen Mehrwert und nicht über Subventionen. Den Papierkram dafür könnten wir dann auch bleiben lassen." Ob sich mit einer neuen Bundesregierung etwas ändert, Landwirt Stefan Gilles ist wenig optimistisch.