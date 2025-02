Eigentlich wäre es die erste Bundestagswahl für Clara und Leo aus Koblenz gewesen. Weil die Wahl aber vorgezogen wurde, sind sie nun doch zu jung. Der Frust ist groß.

"Man hat sich vier Jahre darauf gefreut, mitentscheiden zu können, und dann wird einem diese Möglichkeit genommen", sagt Clara aus Koblenz. Sie und der 17-jährige Leo werden erst im Sommer volljährig. "Ein Bekannter von mir verpasst sein Wahlrecht um nur zwei Tage - das ist extrem ärgerlich", sagt Leo.

Clara und Leo sind sich einig, dass die Wahlen das zentrale Element einer Demokratie sind. Während sie auf kommunaler Ebene als Mitglieder des Jugendrats Anträge stellen und in Ausschüssen mitreden dürfen, sind sie auf Bundesebene weiterhin ausgeschlossen. Besonders unverständlich finden sie, dass sie bei der Europawahl im vergangenen Jahr bereits wählen durften, jetzt aber nicht.

Koblenzer Jugendliche fordern Wahlrecht mit 16

Für Clara ist klar: "Das Wahlalter sollte bundesweit auf 16 Jahre gesenkt werden, damit junge Menschen mitbestimmen können." In einigen Bundesländern dürfen 16-Jährige bereits kommunal wählen, in Rheinland-Pfalz jedoch nicht. Geht es nach Clara, muss die Jugend mehr gehört werden. "In einer Demokratie sollte jede Stimme zählen", sind sie und Leo überzeugt.



Die 17-Jährige hat sich nach eigenen Angaben schon früh in der Schülervertretung engagiert und dort ihr Interesse an der Kommunalpolitik entdeckt. Die Pfadfinderin fand dann über den Jugendrat Koblenz eine Möglichkeit, sich aktiv für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen.

Der Jugendrat Koblenz Der Jugendrat Koblenz ist eine offizielle Vertretung junger Menschen in der Stadt Koblenz. Er besteht aus 24 engagierten Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren, die sich aktiv für die Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Stadt einsetzen und ihre Stimme gegenüber Politik, Verwaltung und städtischen Dienstleistern vertreten. Clara und Leo sind seit einigen Jahren Teil des Jugendrats.

Trotz Frust: Politisches Engagement in Koblenz bleibt

Auch Leos Leidenschaft für Politik entwickelte sich früh: Mit elf Jahren habe er sich beim Jugendrat beworben. Projekte wie eine Exkursion nach Berlin, bei der er Politikerinnen und Politiker interviewte, festigten sein Interesse. Clara und Leo haben über Jahre hinweg erlebt, wie politische Prozesse funktionieren, sich engagiert und mitdiskutiert - und dennoch bleibt ihnen die Teilnahme an der Bundestagswahl 2025 verwehrt.

Trotz ihrer Enttäuschung bleiben beide politisch aktiv, verfolgen Nachrichten und nehmen an Diskussionen teil. "Auch wenn wir nicht wählen dürfen, können wir den politischen Diskurs mitgestalten", sagt Leo.