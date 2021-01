per Mail teilen

Im Zoo Neuwied ist die Zusammenführung von zwei Tigern in einem Desaster geendet. Nach Angaben der Zooleitung kam es beim ersten direkten Aufeinandertreffen zu einem Angriff des männlichen Tigers, mit fatalen Folgen für das Weibchen.

Es sollte das neue Traumpaar des Neuwieder Zoos werden: Tigerin Kimberly und Tiger Ivo. Doch die erste Begegnung der Sibirischen Tiger im selben Gehege hat einen tödlichen Ausgang genommen. Laut Zooleiter Mirko Thiel kam es zu einem Angriff, bei dem die Tigerdame mehrere Bisswunden davon trug. Diese hätten zunächst nicht lebensbedrohlich gewirkt. Zwei Tage nach dem Angriff sei Kimberly jedoch verstorben. Der Vorfall hat sich nach Angaben des Zoos bereits vor mehr als einer Woche ereignet.

"Wir sind alle zutiefst geschockt." Zoodirektor Mirko Thiel

Tigerdame Kimberly kam aus Magdeburg

Zoodirektor Thiel ist immer noch geschockt von der missglückten Aktion: "Dass so etwas passieren kann, weiß zwar jeder, der mit Wildtieren arbeitet. Aber nach den Zeichen der letzten Wochen haben wir mit einem solchen Ablauf wirklich nicht gerechnet." Die sieben Jahre alte Tigerdame war erst im November aus dem Zoo Magdeburg nach Neuwied gekommen. Sie sollte Tiger Ivo Gesellschaft leisten, der bislang allein gelebt hatte.

Die beiden Tiger wurden zunächst getrennt in benachbarten Gehegen gehalten und beobachtet. In den ersten Wochen nach dem Umzug hatte sich die Katze nach Angaben des Zoos noch sehr nervös gezeigt, mit dem Laufe der Zeit hätte sie sich aber zusehends entspannt.

Bereits kurz vor Weihnachten hätten sich erste Anzeichen von Zuneigung gezeigt. "Statt eines Fauchens prustete Kimberly nun freundlich, sobald sie Ivo sah, und rieb ihren Kopf am Zaun, wenn er sich ihr näherte", heißt es in einer Pressemitteilung des Zoos.

Tierpfleger standen bereit, um Tiger zu trennen

Erst nachdem die positiven Zeichen mehrere Wochen beobachtet worden waren, sei die Vergesellschaftung der beiden Tiger geplant worden. Nach Angaben des Zoos wurde das Treffen von einem großen Team an Tierpflegern, Zooleitung und einem auf Großkatzen spezialisierten Arzt begleitet.

Es seien Leute eingeteilt worden, die im Notfall Lärm machen konnten und solche, die mit einem Wasserschlauch für Ablenkung sorgen, falls die beiden Tiger zu heftig miteinander kämpfen würden.

Tigerin trug Bisswunden von Angriff davon

Unmittelbar, nachdem der Schieber geöffnet worden war, sei Ivo auf Kimberly zugestürmt. Den Pflegern sei schnell klar gewesen, dass der Angriff aggressiver Natur war. Bis die beiden Tiere voneinander getrennt werden konnten, dauerte es jedoch einige Sekunden. Die Tigerdame wurde daraufhin in Narkose gelegt und direkt durch einen Veterinär untersucht. Nach Angaben des Zoos konnte dieser Bisswunden am Unterschenkel und in der Achsel entdecken und nähen.

Blutgerinnsel als mögliche Todesursache

Anzeichen für eine Verletzung lebenswichtiger Organe hätte es aber nicht gegeben. Umso größer sei der Schock gewesen, als die Tigerdame zwei Tage nach dem Angriff an den Folgen des Unfalls verstarb. Nach Einschätzung von Zooleiter Thiel könnte ein Blutgerinnsel die Ursache für den überraschenden Tod gewesen sein.

Tierarzt hat Zusammenführung begleitet

Jörg Schwenke hat die Zusammenführung der beiden Tiger als Tierarzt begleitet. Nach Angaben des Zoos hat der Experte mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Löwen und Tigern und schon mehrere Vergesellschaftungen begleitet.

Nach seiner Einschätzung trifft den Zoo keine Schuld: "So schlimm der Ausgang dieser Geschichte ist, man kann hier niemandem einen Vorwurf machen." Er verweist auf die gründliche Vorbereitung der Aktion und die schnelle Trennung der Tiger. "Mehr kann man nicht tun, der Rest liegt in der Natur der Tiere, und die ist leider nicht immer vorhersagbar.“