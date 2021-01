Der durch die Corona-Pandemie finanziell schwer angeschlagene Zoo Neuwied ist vorerst gerettet. Durch Spenden und Einnahmen von rund 250.000 Euro kann eine Pleite abgewendet werden.

"Dass unser Hilferuf vor einer Woche eine derartige Resonanz und gleichzeitig eine regelrechte Spenden-Welle auslöst, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können", teilte der Direktor des coronabedingt geschlossenen größten Zoos in Rheinland-Pfalz, Mirko Thiel, am Sonntag mit.

Rettungschirm des Landes nicht mehr benötigt

Der Vorsitzende des Zoo-Fördervereins, der Neuwieder Oberbürgermeister Jan Einig (CDU), sprach von "vielen hundert Spendern". Die Finanzlage habe sich in einem Maße entspannt, dass der Zoo-Förderverein derzeit "keine zusätzliche Sonderförderung in Form eines Rettungsschirmes des Landes, wie er seit Tagen im Gespräch ist, in Anspruch nehmen" wolle.

In einer Mail an die Staatskanzlei habe er erklärt, dass der geplante Runde Tisch mit dem Land nicht mehr nötig sei. Eigentlich war vorgesehen, dass die Landesregierung am Montag in einer Videokonferenz über die aktuelle Situation des Zoos beraten wollte. Neben Vertretern von Stadt und Kreis sollte auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an dem Gespräch teilnehmen.