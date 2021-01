Die Landesregierung will am Montag in einer Videokonferenz über die aktuelle Situation des Zoos Neuwied beraten. Dem Tierpark Neuwied fehlen nach eigenen Angaben mehr als 700.000 Euro.

Neben Vertretern von Stadt und Kreis wird auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an dem Gespräch teilnehmen. In einer Sitzung des Ältestenrats in Neuwied am Donnerstagabend haben sich alle Fraktionen im Rat auf eine gemeinsame Linie verständigt, sagte Martin Hahn Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat.

Bereits Anfang der Woche wurde die Online-Petition "Rettet den Zoo Neuwied“ gestartet. Mit Hilfe dieser Petition soll die Landesregierung aufgefordert werden, den Zoo finanziell zu unterstützen. Mittlerweile hätten sich rund 25.000 Unterstützer gefunden. Bereits im vergangenen März startete der Neuwieder Zoo einen Spendenaufruf. Dabei kamen mehr als 300.000 Euro zusammen.

Landesregierung möchte Zoo erhalten

Malu Dreyer geht davon aus, dass der Zoo in Neuwied die Corona-Krise mit den finanziellen Hilfen von Land und Bund überstehen kann. Der Zoo liege ihr am Herzen, und die Landesregierung wolle ihn erhalten, heißt es in einem Brief der Regierungschefin an den Oberbürgermeister von Neuwied, Jan Einig. Der CDU-Politiker hatte zuvor auf die schwierige finanzielle Situation des Zoos hingewiesen.

Das Land habe eigens dafür die sogenannte Corona-Futterhilfe aufgelegt. Der Zoo Neuwied habe dieses Instrument 2020 bereits zweimal erfolgreich eingesetzt. Zudem könnten die Zoos aus Mitteln des Naturschutzes Förderungen erhalten und auch die Hilfen des Bundes in Anspruch nehmen.

Zoo leidet unter der Corona-Pandemie

Zoodirektor Mirko Thiel hatte zuvor eine kurzfristige finanzielle Hilfe von der Landesregierung gefordert. Ansonsten könne der Zoo spätestens im Februar nicht mehr die Kosten von rund 8.000 Euro pro Tag, etwa für die Mitarbeiter und für die 1.800 Tiere, aufbringen.

Bereits im letzten Jahr war der Zoo wegen des Lockdowns im Frühjahr, im November und Dezember etwa drei Monate lang zu. Dadurch würden etwa 700.000 Euro durch Eintrittsgelder fehlen. Alleine am Osterwochenende wären das etwa 100.000 Euro gewesen, berichtet der Zoodirektor.

Weitere Tierparks mit Problemen

Der Tierpark in Bell und der Park in Rheinböllen im Hunsrück würden sich zum Teil aus Landesmitteln finanzieren. Der Tierpark in Niederfischbach im Westerwald werde durch Spenden unterstützt. In Bell und Rheinböllen hätten die Tierparks erste Zahlungen aus den sogenannten Corona-Novemberhilfen bekommen. Beide Parks könnten sich bis Ende März finanzieren. Die Betreiber hoffen, dass sie danach wieder öffnen dürfen.