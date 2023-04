Die Löwen-Brüder Thabo und Malik wurden vor gut anderthalb Jahren im Zoo Neuwied geboren. Jetzt wurde Thabo in einen Zoo in die Slowakei gebracht - und hat schon eine Freundin.

Die Freude im Zoo Neuwied war groß, als im Herbst 2021 die Löwen-Brüder Thabo und Malik und ihre Schwester Alore geboren wurden. Immerhin war es damals nach Zooangaben der erste Nachwuchs bei den Berberlöwen seit 2017.

Im Herbst 2021 wurden im Zoo in Neuwied diese drei Löwenbabys geboren. (Archivfoto) Pressestelle Zoo Neuwied/Sami Fayed

Nach gut anderthalb Jahren sind Thabo und Malik zu jungen Löwenmännchen herangewachsen, mit bereits ordentlichen Mähnen. Als ihre Pfleger bemerkten, dass sie sich immer stärker für ihre Schwester interessierten, war klar: Thabo und Malik müssen den Zoo Neuwied verlassen.

Thabo aus dem Zoo Neuwied wechselte nach Hodonin in der Slowakei

"Für uns war das ein deutliches Zeichen, dass es für die beiden an der Zeit ist, ihr Rudel zu verlassen", sagt Tierarzt Daniel Waked. Er ist als Kurator für das Raubtierrevier im Zoo Neuwied zuständig.

"Inzucht können wir natürlich nicht zulassen."

In der freien Natur würden junge Löwenmännchen in diesem Alter vermutlich von ihren Eltern davongejagt, so Waked weiter. Das sei im Zoo Neuwied nicht möglich. "Aber Inzucht können wir natürlich nicht zulassen", begründet der Tierarzt die Entscheidung, dass Thabo in einen anderen Zoo umziehen musste. Deshalb wurden die beiden Löwenbrüder zunächst auch in ein anderes Gehege gebracht.

Zweites Löwenmännchen bleibt noch bis zum Sommer im Zoo Neuwied

Während Maliks endgültiger Umzug erst im Sommer ansteht, war es für Thabo bereits Ende März Zeit für den Abschied: Er zog aus Neuwied um in den Zoo Hodonin in der Slowakei, wo bereits die zweieinhalbjährige Löwin Farida auf ihn wartete.

Der Transport vom Zoo Neuwied in die Slowakei sei reibungslos verlaufen, berichtet Daniel Waked. Monatelang hätten die Tierpflegerinnen mit dem jungen Löwen geübt, die Transportkiste zu betreten. Daher sei Thabo am Abreisetag auch freiwillig in die Kiste gegangen - ohne Narkose und ohne Zwang.

Im Zoo Hodonin wurde Thabo nach dem Umzug aus Neuwied mit Farida zusammengeführt, mit der er sich den Angaben zufolge gut versteht. Zoo Neuwied/Pressestelle

Thabo und Farida verstehen sich gut

Die Tierpfleger aus Hodonin hielten jetzt ihre Kolleginnen und Kollegen im Zoo Neuwied immer wieder auf dem Laufenden. Mit Farida verstehe sich Thabo gut, berichtet Waked. "Und ich freue mich schon darauf, irgendwann in den nächsten Jahren die Nachricht zu bekommen, dass Thabo für Nachwuchs gesorgt hat."