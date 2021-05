Das Hauptzollamt Koblenz hat bei einer Autokontrolle auf der A61 im Hunsrück eine größere Menge Drogen sichergestellt. Wie der Zoll mitteilte, hatten ein Mann und eine Frau unter anderem mehr als 500 Gramm Ectasy bei sich: Während der Kontrolle auf der A61 in der Nähe von Emmelshausen habe der Beifahrer versucht mit einem Rucksack zu flüchten, so der Zoll. Zwei der Beamten verfolgten demnach den Mann und stellten ihn in einem Waldstück. Im seinem Rucksack fanden die Beamten den Angaben zufolge dann unter anderem einen Liter Amphetamin-Öl, 100 LSD-Trips und circa 400 Gramm Haschisch. Verschiedene Betäubungsmittel in einer solchen Menge zu finden, sei eher ungewöhnlich, so der Zoll. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden daraufhin festgenommen und befinden sich den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.