Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Ein unbekannter Täter hat in Wissen im Westerwald in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Kanaldeckel in die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Autos geworfen und dabei den Beifahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, verfolgte der Beifahrer den Täter anschließend. Der habe daraufhin mit einer Eisenstange auf seinen Verfolger eingeschlagen und ihn zusätzlich am Ellenbogen verletzt. Der Täter und eine weitere Person konnten den Angaben zufolge danach flüchten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.