Polizei sucht Zeugen nach schwerer Körperverletzung

per Mail teilen

Die Polizei Remagen sucht Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Angriff auf einen Mann beobachtet haben. Wie die Beamten mitteilten, hatte der 25-Jährige gegen ein Uhr in der Nacht blutüberströmt und bewusstlos mitten auf der Straße gelegen. Er sei mit schweren Schädelverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mann durch stumpfe Gewalteinwirkung verletzt wurde und sucht jetzt nach dem oder den Tätern. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann zuvor auf einer Party mit anderen Gästen in Streit geraten. Er habe die Feier dann verlassen und sei auf dem Heimweg angegriffen worden. Hinweise nimmt die Polizei Remagen entgegen.