In Lahnstein haben sich bei der Polizei weitere acht Autobesitzer gemeldet, deren Fahrzeuge am Wochenende von Unbekannten beschädigt wurden. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, an den Autos seien Reifen zerstochen oder der Lack zerkratzt worden. Bis Sonntag hatten bereits 55 Wagen-Halter Anzeige erstattet. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter die Schäden verursacht haben.