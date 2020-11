per Mail teilen

Die Polizei in Lahnstein sucht Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtet haben, wie unbekannte Täter 15 Autos in Oberlahnstein beschädigt haben. Nach Polizeiangaben sollen sie die Reifen der PKW zerstochen und mit einem scharfen Gegenstand die Autos zerkratzt haben. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 6000 Euro.