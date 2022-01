Wieder Zeltlager im Sommer

Das katholische Leitungsteam in Ahrbrück will nach eigenen Angaben in diesem Sommer wieder ein Zeltlager anbieten. In der Flutnacht sei der Keller im Pfarrhaus überschwemmt worden und habe viele Materialien wie speziell anfertigte Küchenelemente und Großpfannen im Wert von fast 100.000 Euro weggeschwemmt. Aufgrund vieler Sach- und Geldspenden könnte jetzt das seit 1972 bestehende Zeltlager am 22. Juli wieder starten. Den Angaben zufolge nahmen in den vergangenen 50 Jahren rund 1.500 Personen an den Freizeiten teil. Im Schnitt seien 125 Kinder beim zehntägigen Zeltlager im Umkreis von 50 Kilometer rund um Ahrbrück dabei.