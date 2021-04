Koblenz hat eine Zeitrechnung vor und nach 2011. Das hängt mit der Bundesgartenschau vor genau zehn Jahren zusammen. Sie gilt als große Erfolgsgeschichte. Was war und was blieb in der Rhein-Mosel-Stadt?

Die Bundesgartenschau 2011 in Koblenz stand unter dem Slogan "Koblenz verwandelt". Dazu hatte sie sich drei sogenannte Kernbereiche vorgenommen, die sie als Gartenschaugelände entwickelte: Die Festung Ehrenbreitstein, das Kurfürstliche Schloss und das Deutsche Eck mit dem Blumenhof. Dabei ging es den Machern nicht nur um eine sechsmonatige Blumenschau mit ein paar Kulturevents, sondern um nachhaltige Stadtentwicklung.

Das Schloss am Rheinufer

Das Deutsche Eck und der Blumenhof

Die Festung Ehrenbreitstein

Tourismusboom durch die Bundesgartenschau 2011

Für die touristische Entwicklung der Stadt Koblenz sei die BUGA 2011 ein Quantensprung gewesen, sagt der Leiter der Koblenz-Touristik, Claus Hoffmann. Vor der BUGA habe die Stadt jedes Jahr gut eine halbe Million Übernachtungen gezählt. Im BUGA-Jahr seien es schon mehr als 678.000 gewesen und im Jahr 2019 sei die Zahl der Übernachtungen auf mehr als 732.000 gestiegen.

Dass Koblenz durch die BUGA 2011 als Reiseziel attraktiver geworden ist, misst die Koblenz-Touristik auch an der Zahl der Flusskreuzfahrtschiffe, die hier an Rhein und Mosel anlegen. In Rheinland-Pfalz gehöre Koblenz zu den besucherstärksten Anlegestellen, so Touristik-Chef Hoffmann. 2019 etwa hätten rund 1.600 Schiffe angelegt - gut die Hälfte mehr als vor der BUGA.

Das Kurfürstliche Schloss war vor der BUGA 2011 zwar nicht von einer Dornenhecke umwuchert. Trotzdem kam so gut wie keiner rein - und Touristen schon gar nicht. Als der Bund das Schloss 1960 kaufte, zogen mehrere Behörden ein. Drinnen saßen also Beamte in ihren Büros. Draußen, direkt davor, standen ihre Autos auf einem großen Parkplatz, dem Schlossvorplatz Den durften am Wochenende immerhin alle Bürger nutzen. Der Schlossgarten auf der Rheinseite war verwildert und verschlossen und höchstens mal ein Unterschlupf für Obdachlose oder Junkies. Schlosspark? Fehlanzeige!

Das Schloss zur BUGA 2011 Die Gelände vor und hinter dem Schloss wurden komplett umgekrempelt Die Bundesgartenschau änderte die "Autoschau" am Schloss. Die Autos verschwanden in einer neuen Tiefgarage unter dem Schlossvorplatz. Die ehemaligen Parkplätze vor dem Schloss verwandelten sich in eine grüne Freifläche mit Blumenbeeten und Staudenanlagen, breiten Wegen, Spielplatz, einer langen Tafel und einer Skateranlage. Der Schlossgarten auf der Rheinseite wurde nach alten Vorlagen des preußischen Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné in seine historische Ansicht zurückgestaltet - mit üppigen Pflanzen, Wasserflächen und Springbrunnen. Eine Verbindung direkt zum Rheinufer Die preußische Stadtmauer bekam zwei Durchgänge und die Koblenzerinnen und Koblenzer damit einen direkten Zugang zum Rheinufer. Dort, direkt hinter dem Schloss, wurde eine 100 Meter breite Sitztreppe zum Wasser gebaut. Auch der Mittelteil des Schlosses wurde für Besucher geöffnet. So entstand eine neue, direkte Verbindung von der Innenstadt zum Rhein. Zum ersten Mal konnte man also mit der Bahn nach Koblenz fahren, am neuen Haltepunkt Stadtmitte aussteigen, auf direktem Weg über die Schlossstraße zum BUGA-Gelände und dort durch die Grünanlagen spazieren. Auch im kleinen Schlosscafé oder auf der Terrasse einen Kaffee trinken zu können war ebenfalls neu. Genauso weiter durch den Schlossgarten bis runter zum Fluss flanieren zu können und dort auf der Treppe die Beine baumeln und den Blick übers Wasser schweifen zu lassen.

Das Schloss nach der BUGA 2011 Ein Schloss zur Miete Seit der BUGA 2011 kann der Mittelteil des Schlosses für Veranstaltungen, Hochzeiten, Empfänge etc. gemietet werden. Das Interesse daran hat nach Auskunft der Koblenz Touristik stetig zugenommen. Die Vermarktung des Kurfürstlichen Schlosses laufe gut. Sitzen und Wohlfühlen am Schloss dank der BUGA-Freunde Der Verein "Freunde der Bundesgartenschau 2011“ engagierte sich von Anfang an im Schlosspark, fand Spender und Spenderinnen für Bäume und übernahm nach dem Ende der Schau die Pflege vieler Staudenbeete, die sonst sicher zurückgebaut worden wären. Der Verein schaffte auch die Sitzbänke für die Lange Tafel an, die immer noch ein Lieblingsplatz vieler Koblenzer vor dem Schloss ist. Den als Kronenmuster angelegten Blumengarten vor dem Schloss gab es allerdings nur im Veranstaltungsjahr 2011. Er wurde nach der BUGA als Wiese angelegt, die Blumenpflege zu aufwändig geworden wäre. Vandalismus und Sachbeschädigungen auf dem einstigen BUGA 2011 Gelände Als Partner der "Koblenzer Gartenkultur“ wirkt der Verein bei vielen Veranstaltungen mit. Er betreut auch die Leselounge, die aber wegen Vandalismus aus dem Schlossgarten in den Festungspark umgezogen ist. Weil es immer wieder zu Sachbeschädigungen kommt, wird der Schlossgarten seit 2018 abends geschlossen. Zwischenzeitlich hat auch das Café im Schloss wieder zugemacht.

Anna Maria Schuster engagiert sich beim Verein der Freunde der Bundesgartenschau für Koblenz. Bei allem, was die BUGA 2011 Gutes bewegt hat, sieht sie durchaus auch heute noch Handlungsbedarf. Pressestelle Freunde der Bundesgartenschau Koblenz 2011 e.V.

Nicht alles läuft rund seit Ende der BUGA 2011

Manche Dinge nach der BUGA 2011 sieht die Geschäftsführerin der BUGA-Freunde, Anna Maria Schuster (Foto), durchaus kritisch: "Mein Eindruck: Die Koblenzerinnen und Koblenzer, die Menschen aus der Region und die zahlreichen Touristen genießen die Parks und Gärten. Ich persönlich bedaure, dass es immer wieder Vandalismus im Schlosspark gibt und z.B. unsere Orangeriebäume mit Benzin gegossen werden oder an der Langen Tafel oder am Schloss Schmierereien und Beschädigungen entstehen.

Ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass im Schloss und/oder im Schlossgarten ein durchgehend geöffnetes Café Gäste bewirtet. Ganz eindeutig fehlt eine WC-Anlage im Bereich des Schlossparks. Das Verweilen an der Langen Tafel oder für die spielenden Kinder auf dem Spielplatz oder der Skateranlage wäre unbeschwerter."

In der autofreundlichen Stadt Koblenz führte vor der BUGA 2011 eine Straße direkt zur Moselmündung, auch ein Parkplatz für Reisebusse lag gleich neben dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Die drei Gartenhöfe zwischen dem Museum Ludwig und der Basilika Sankt Kastor schlummerten unbeachtet und vergessen vor sich hin.

Der Blumenhof und das Deutsche Eck zur BUGA 2011 Das Deutsche Eck mit dem Kaiser-Wilhelm-Reiterdenkmal auf dem hohen Sockel am Zusammenfluss von Rhein und Mosel ist heute ein autofreier Ort, dank der BUGA 2011. Das ganze Areal wurde umgestaltet, die Flanierwege im Uferbereich von Rhein und Mosel neu angelegt und der parkähnliche Charakter mitsamt dem Wasserspielplatz für Kinder entstand. Kunst, Skulpturen und Gastronomie im „Skulpturenhof“ Landschaftsarchitektin Prof. Ulrike Kirchner leitete die Abteilung Planung und Ausstellungskonzeption der BUGA Koblenz 2011 GmbH und hatte die Bundesgartenschau in Koblenz mit organisiert. U. Westerfrölke Hinter der alten Stadtmauer am Deutschherrenhaus, also zwischen dem Museum Ludwig und der Basilika Sankt Kastor, lag ein weiterer Kernbereich der BUGA 2011. Aus dem Hof des Deutschherrenhauses vor dem Ludwig Museum wurde ein "Skulpturengarten“, den das Museum heute noch immer wieder als Ausstellungsfläche nutzt. "Es gibt seit der Bundesgartenschau eine qualitätsvolle Gastronomie mit Außenterrasse, die bis heute den Hof bereichert", so Landschaftsarchitektin Ulrike Kirchner. "Schon vor der BUGA 2011 waren diese Höfe zwar grüne Kleinode in der Koblenzer Innenstadt, aber eben doch keine richtigen innerstädtischen Ruhe- und Rückzugsräume", so Ulrike Kirchner. "Die Gärten waren alle nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch wenig attraktiv und eher nicht einladend". Der farbenfrohe Blütengarten in der Mitte des Blumenhofs Der für viele Besucher schönste Gartenhof ist der Blütengarten, zwischen dem Ludwig Museum und der Basilika St. Kastor. Die geometrischen Formen der farbenfrohen Beete, die zu jeder Jahreszeit eine andere Farbgestaltung bekommen und die rechteckig angelegten Wasserfontänen greifen die Gesamtform des Gartens auf, so wirkt er bis heute besonders harmonisch. „Hortus Conclusus“ - der geschlossene, religiöse Paradiesgarten Der südlichste Bereich des Blumenhofs war und ist der ruhigste Ort im Ensemble. Rund um ein Wasserbecken mit langen Sitz- und Liegebänken wurde zur Bundesgartenschau ein von Hecken umfriedeter Gartenraum gestaltet - der religiöse "Paradiesgarten". Sinnbildlich für die Heilige Jungfrau Maria wachsen dort Pflanzen aus der Mariensymbolik - farblich ruhig in weiß und grün gehalten - im Kontrast zum fröhlich bunten Blütengarten. Dieser von hohen Bäumen umgebene Kirchhof war der erste Bereich, der für die Bundesgartenschau bereits im Jahr 2009 fertig wurde. Ein Jahr davor waren bei den Bauarbeiten vor dem Chor der Basilika Sankt Kastor Überreste eines frührömischen Kastells aus dem 1. Jahrhundert entdeckt worden, ein Meilenstein für die Geschichtsschreibung von Koblenz.

Der Blumenhof und das Deutsche Eck nach der BUGA 2011 „Der Blumenhof ist ein wirklich nachhaltiger Gewinn für die Stadt“ Die Landschaftsarchitektin Ulrike Kirchner hat die BUGA 2011 in Koblenz maßgeblich mitgestaltet. Das Konzept überzeugt sie bis heute. SWR Die Gestaltung rund ums Deutsche Eck ist mit den Flanierwegen an Rhein und Mosel, mit dem Wasserspielplatz und der autofreien Zone bis heute geblieben, auch wenn es dort ein paar Blumenbeete weniger sind als 2011. Die drei Gartenhöfe zwischen dem Museum Ludwig und der Basilika Sankt Kastor sind in ihrer Gestaltung geblieben. Sie sind bis heute ein lebendiger Ort zum Entspannen. "Da funktioniert das Buga-Konzept bis heute", schwärmt die ehemalige BUGA 2011 Mitarbeiterin Ulrike Kirchner. Die BUGA 2011 - ein Gewinn für Koblenz Für Kirchner sind die Gärten auch zehn Jahre nach der Bundesgartenschau ein großer Gewinn für die Stadt. "Alles ist einladender und gepflegter geworden. Es gibt - in nicht Pandemiezeiten - heute noch kulturelle Lesungen oder kleine Konzerte." Vielleicht erfreuen sich auch deswegen so viele Menschen an diesem ruhigen Ort, weil er in direkter Nachbarschaft zur Talstation der Seilbahn Besucher zum Flanieren einlädt.

"Du warst nicht in Koblenz, wenn du nicht auf der Festung Ehrenbreitstein warst!" Diesen Ausspruch haben früher viele Besucherinnen und Besucher in Koblenz ignoriert. Die preußische Festungsanlage führte ein abgeschottetes Dasein. Obwohl sie vom Rheinufer aus weithin sichtbar ist, blieb die Festung in weiter Ferne, war nur über einen beschwerlichen und steilen Fußweg oder nach einer Autofahrt durch mehrere Stadtteile erreichbar.

Hinter die dicken Mauern der Festung verirrten sich viel zu wenige, um sich zum Beispiel eine Ausstellung im Landesmuseum anzuschauen oder den Blick vom sogenannten Schlosshof auf das Deutsche Eck und die Stadt Koblenz zu genießen. Der große Vorplatz der Festung, das Festungsplateau, war schlicht eine große Wiese, im hinteren Bereich war noch ein kleiner Sportplatz versteckt und in der Nähe des Eingangs zur Festung hatte es mal einen Minigolfplatz gegeben.

Die Festung Ehrenbreitstein zur BUGA 2011 Zur BUGA 2011 wurde sie mit einem mehrere Millionen Euro Budget aus Landesmitteln saniert. So präsentierte sie sich vor zehn Jahren als moderner Veranstaltungsort im historischen Ambiente. Mithilfe der neuen Seilbahn konnten die BUGA-Gäste spielend leicht von den beiden innerstädtischen BUGA-Bereichen zum dritten Bereich hoch zur Festung gelangen. Feste, Feiern, Festung Ehrenbreitstein Dort erwartetem sie im Hauptgraben der Festungsanlage verschiedene Gartengestaltungen. Im Retirierten Graben und auch am Schlosshof sorgte eine große Bühne immer wieder für Musik und Theater. Auch die Große Traverse und der Kasemattenbau, die sogenannte Lange Linie, wurden als Event-Location ausgebaut. Das Café Hahn wurde als Caterer und Veranstalter für die Festung gewonnen. Die Festung erhielt durch die Sanierung viele zusätzliche Ausstellungsräume, unter anderem zeigt im Keller unter der Großen Traverse eine Multimedia-Ausstellung die 3.000-jährige Geschichte des Festungsfelsens. Kleine Highlights auf der Festung Während der BUGA 2011 gab es auf dem Dach der Festung sogenannte Zeitgärten. Hier wuchsen Kräuter und Gemüse neben Blumen. Mit den Sitzgelegenheiten waren sie ein kleiner, fast geheimer idyllischer Rückzugsort mit Blick auf das Festungsgelände und auf Koblenz. Und: Für viele war es eine Überraschung: Die Festung hat eine Kirche. Sie wurde zur Bundesgartenschau wieder hergerichtet. Seitdem gibt es dort immer wieder Gottesdienste, kleine Ausstellungen und Veranstaltungen. Der Festungsvorplatz war mit der BUGA 2011 nicht wieder zuerkennen Der Festungsvorplatz wurde als sogenanntes freies Schussfeld inszeniert. Hinzu kam ein neues Netz aus Wegen, die die klar gezogenen und strengen Linien der Festung zitieren. Eine als Dreieck konstruierte Aussichtsplattform aus Holz mit Ausblick ins Rheintal wurde zu einer neuen Besucherattraktion. Der Eingang zur Festung erhielt ein neues Besucherzentrum, das die Kasse, Sanitäranlagen und den Festungs-Shop beherbergt. Zwischen Aussichtsplattform und Besucherzentrum waren verschiedenartige Gärten angelegt: zum Beispiel Nutzgärten mit Kräutern und Gemüse oder Ziergärten mit Wasserspielen. Auch Bäume und Hecken wurden neu gepflanzt. Neben dem neuen Entrée-Gebäude standen im Jahr 2011 zwei zusätzliche temporäre Hallen mit umfangreichen, üppigen Blumenschauen. Im hintersten Bereich des Festungsvorplatzes, am Werk Bleidenberg, entstand ein weitläufiger Kinderspielplatz.

Die Festung Ehrenbreitstein nach der BUGA 2011 Bis heute nutzen die Menschen das Festungsvorgelände als Bürgerpark: Sie flanieren, spazieren, treiben Sport oder gehen auf die dreieckige Aussichtsplattform. Am Werk Bleidenberg ist als zusätzliches Angebot ein Adventure-Golf hinzu gekommen. Die Festung Ehrenbreitstein ist bis heute ein Kulturzentrum mit vielen Ausstellungen. Sie dient außerdem als Austragungsort für große Feste und Messen. Seit nunmehr zehn Jahren betreibt der Koblenzer Berti Hahn mit seinem Café Hahn die gastronomischen Angebote auf der Festung. Zahlreiche Kulturevents hat er hoch aufs Plateau geholt: Konzerte, Festivals für Kleinkunst und Weltmusik oder das Weihnachtsvarieté. Das Gesamtpaket - Seilbahn, das Festungsplateau, der Bürgerpark, die Festung und ihre Ausstellungen, Führungen, Feste und Veranstaltungen und die Gastronomie - lockt jährlich hunderttausende Gäste hoch auf den Berg.

Aus der Luft wird das weite Areal der Festung Ehrenbreitstein und die Gestaltung des Plateaus deutlich. Die beiden weißen Blumenhallen rechts oben im Bild gab es nur im Jahr 2011, dort an der Stelle befinden sich nun Parkplätze. Links ist die Bergstation der Seilbahn zu erkennen. Imago IMAGO / Hans Blossey Bild in Detailansicht öffnen Auf dem Plateau vor den Außenmauern der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein sind im Frühjahr 2008 die Vorbereitungsarbeiten für die Bundesgartenschau 2011 in vollem Gange. Vom Plateau, wie es heute aussieht, ist noch nichts zu erkennen. dpa Bildfunk Thomas Frey Bild in Detailansicht öffnen Stimmungsvoll - die hölzerne Aussichtsplattform auf dem Festungsplateau während der Bundesgartesnchau 2011 in Koblenz im Frühsommer vor zehn Jahren - der Weg dort hoch ist gleichzeitig ein Lehrpfad über die Vielfältigkeit des Holzes. Imago IMAGO / imagebroker Bild in Detailansicht öffnen Zur BUGA 2011 waren viele kleine Gärten im Hauptgraben der Festung angelegt. In den Pavillons präsentierten sich zusätzlich attraktive Ausflugsziele im Umland von Koblenz und machten Werbung für sich. Imago IMAGO / PEMAX Bild in Detailansicht öffnen Auch das Festungsleuchten nahm im BUGA-Jahr 2011 seinen Anfang. Das Lichtkunstspektakel findet seitdem jedes Jahr statt. Dabei werden die Gemäuer der Festung eindrucksvoll in Szene gesetzt. Imago IMAGO / Thomas Frey Bild in Detailansicht öffnen Nur ein kleiner Teil des Spielplatzes auf dem Festungsplateau ist hier zu sehen. Er befindet sich direkt am Werk Bleidenberg. Imago IMAGO / PEMAX Bild in Detailansicht öffnen Ausstellung eines Terrassen-Pools für ökonomische Wohnungen im Städtischen Wohnungsbau - auch er war Teil der BUGA 2011 in Koblenz auf dem Festungsplateau, wurde später aber wieder zurückgebaut. Imago IMAGO / suedraumfoto Bild in Detailansicht öffnen Die Festungskirche hatte zu BUGA-Zeiten viele Besucher. © Ulrich Pfeuffer Bild in Detailansicht öffnen Grabstätten auf dem Festungsplateau zur BUGA 2011 in Koblenz. Die künstlerisch gestalteten Grabsteine und die aufwendige Bepflanzung gehörten zur Leistungsschau deutscher Friedhofsgärtner und Steinmetze. Zwei Mal pro Woche lud das Projekt "Kirche auf der BUGA 2011" Besucher zum meditativen Grabspaziergang ein, bei dem die Besucher mit einem Pfarrer vor ausgesuchten Grabstätten verweilten. Ein Theologe erläuterte die Komposition der Anlagen und deutete die Symbolik der Pflanzen. Imago IMAGO / epd Bild in Detailansicht öffnen Heute kaum noch vorstellbar - die Nutzgärten auf dem Festungsplateau im Sommer 2011. Im Hintergrund ist noch das grüne Kompetenzzentrum zu sehen. Dort konnten sich BUGA-Besucher von Experten Ratschläge für ihre eigenen Blumen und Pflanzen zu Hause geben lassen und mit ihnen fachsimpeln. Imago IMAGO / suedraumfoto Bild in Detailansicht öffnen

Die Festung wurde zukunftssicher gemacht

Inzwischen wurde die Festung Ehrenbreitstein in der Zeit von der BUGA 2011 bis heute für ca. 50 Millionen Euro saniert. Für den langjährigen Chef der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Thomas Metz, entpuppte sich die BUGA 2011 als DER Schlüssel, um die Festung zu entwickeln. Zu Beginn der Seilbahnplanung galt er als einer ihrer Kritiker. Diese Meinung habe er längst revidiert, sagte er dem SWR. Denn mit der Seilbahn sei die Zahl der Festungsbesucher enorm gewachsen, die Gäste interessierten sich für die Ausstellungen und für die Festungsgeschichte.

Thomas Metz war bis zu seinem Ruhestand Ende letzten Jahres Chef der Generaldirektion Kulturelles Erbe, kurz GDKE, die unter anderem ihren Sitz in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein hat. Er hat die Zeitenwende 2011 hautnah miterlebt. SWR

Die Strahlkraft der Bundesgartenschau 2011

Die BUGA 2011 in Koblenz dauerte 185 Tage. Fast 3.570.000 Gäste zählte die Bundesgartenschau. Sie hatte ein Budget von 102 Millionen Euro und mit einem Gewinn von etwa 13 Millionen Euro schrieb sie schwarze Zahlen. Im Zuge der BUGA 2011 wurden zahlreiche weitere Sanierungen und städtebauliche Projekte verwirklicht. Deren Umfang wird auf etwa 500 Millionen Euro geschätzt. Dazu zählen: die Sanierung der Rhein-Mosel-Halle, der Bau des Einkaufszentrums Forum Mittelrhein, das Kulturzentrum Forum Confluentes mit Stadtbibliothek, Mittelrheinmuseum und Koblenz-Touristik, die Neugestaltung der Fußgängerzonen Löhr- und Schlossstraße, die Sanierung von Schloss Stolzenfels und seiner Lennée-Gärten, der Hochwasserschutz für Lützel und Neuendorf.