Es klingt wie ein Schildbürgerstreich: Vor einem Zweifamilienhaus in Neuwied-Niederbieber ist ein Zaun aufgestellt worden, der nun Fußgängern den Weg versperrt. Diese müssen jetzt die Straßenseite wechseln.

Etwa 1,30 Meter hoch, aus Metall und dunkelgrün ist der neue Zaun vor dem Haus in der Hans-Böckler-Straße. Günstig war er offensichtlich auch nicht. Aber warum steht er hier? Was soll das?

"Die Leute in Niederbieber sind entsetzt", sagt Ortsvorsteher Karl-Heinz-Troß. Der Gehweg werde seit Jahrzehnten als Schulweg ins Dorf und auch von älteren Menschen genutzt, die jetzt die Straßenseite wechseln müssten.

Bürgersteig auf Privatgrundstück

Die Stadt Neuwied vermutet, dass der Eigentümer des Hauses den Zaun hat bauen lassen. Darauf deute vieles hin. Denn der Bürgersteig davor gehört zu seinem Privatgelände, erzählt Neuwieds Stadtsprecher Erhard Jung.

Als die Stadt dies feststellte, habe sie dem Eigentümer im vergangenen Sommer ein Kaufangebot für den betroffenen Teil seines Grundstücks gemacht. Daraufhin habe er sein Grundstück zwar vermessen lassen, auf das Kaufangebot habe er aber nicht reagiert. Bis vor wenigen Tagen. Dann kam in gewisser Weise eine Reaktion, nämlich der Zaun. Der Eigentümer wohne übrigens selbst nicht in dem Haus und auch nicht in Neuwied.

Nicht der einzige Bürgersteig auf privatem Grund

Der Bürgersteig sei übrigens vor 1970 enstanden, als Niederbieber zur Stadt Neuwied eingemeindet wurde, sagt Stadtsprecher Jung. Wieso dieser über Privatgelände gebaut wurde, wisse die Stadt nicht. Es gebe aber auch noch andere Fälle, in denen das so sei. In diesen Fällen hätten die Eigentümer das Kaufangebot aber angenommen. Umgekehrt befänden sich aber auch einige Privatgärten auf städtischem Grund, erzählt Jung.

Warum der Eigentümer der Stadt Neuwied anscheinend eins auswischen wollte, versteht Sprecher Jung nicht. Schließlich habe der Zaun ja auch für ihn selbst keinen Nutzen und erschwere den Zugang zum Haus. Die Stadt ist sich noch nicht sicher, wie sie mit der Angelegenheit umgehen soll und prüft nun rechtliche Schritte. Zunächst hatte die Rhein-Zeitung über das Thema berichtet.