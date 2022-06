Wanderausstellung zu Migration in Kirche der Jugend

In Koblenz ist ab jetzt eine Ausstellung zu sehen, die sich mit der Frage beschäftigt, wie Menschen in Deutschland zusammenleben wollen. Zu sehen ist die Wanderausstellung des Jugendmigrationsdienstes der Caritas in der Koblenzer Kirche der Jugend im Stadtteil Rauental. Nach Angaben der Veranstalter ist das Ziel der Ausstellung, für die Themen Jugend und Migration zu sensibilisieren und Vorurteile zu hinterfragen. Dies soll nach eigenen Angaben spielerisch gelingen - unter anderem sei ein sogenanntes Kofferspiel geplant. Hier müssten sich die Teilnehmer in die Rolle hineinversetzen, was sie im Falle einer Flucht in ihren Koffer packen würden. Bei der Ausstellung kommen auch Geflüchtete zu Wort und berichten in Videos von ihren Erlebnissen. Die Ausstellung dauert bis zum 15. Juni.