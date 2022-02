Xavier Naidoo sagt Konzert auf Freilichtbühne Loreley ab

per Mail teilen

Der Mannheimer Popsänger Xavier Naidoo hat sein für diesen Sommer geplantes Konzert auf der Loreleybühne in St. Goarshausen abgesagt. Als Grund nennt der Veranstalter die anhaltende Pandemie und die damit verbundene Planungsunsicherheit. Die Tournee wurde bereits mehrfach verschoben. Sie soll nachgeholt werden, wenn die Pandemie vorbei ist. Bereits gekaufte Eintrittskarten könnten zurückerstattet werden. Naidoo stand in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik, weil er sich immer wieder rechtspopulistisch äußerte und Leugner der Corona-Pandemie unterstützte.