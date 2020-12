Mit dem Wunschbaum in Münstermaifeld im Kreis Mayen-Koblenz soll Kindern eine Freude gemacht werden. Kinder konnten ihre Weihnachtswünsche im Rathaus abgeben. 30 Wünsche sind bei der Aktion zusammengekommen.

Draußen, links neben der grünen Rathaustür steht der Wunschbaum. Er ist mit selbstbemalten Kugeln, Tannenzapfen, einer Lichterkette und 30 durchsichtigen Wunsch-Kugeln geschmückt. In jeder Kugel ist ein kleiner Zettel versteckt. Auf dem steht der jeweilige Wunsch: Spielkarten zum Beispiel, Weihnachtssocken oder Bücher.

Schöne Geste an Weihnachten

Anfang Dezember konnten sich alle, die einen Wunsch erfüllen wollen, eine Kugel vom Baum aussuchen. So wie Sven Koch aus Münstermaifeld: "Weil ich das jetzt an Weihnachten eine schöne Geste finde. Es ist eine schwierige Zeit und wir wollen ja alle ein bisschen, von dem was wir haben teilen. Und so machen wir Anderen noch eine Freude. Es ist auch nur eine Kleinigkeit. Dadurch kann sich vielleicht jeder überwinden etwas Gutes zu tun."

Auch Britta Berens macht bei der Aktion mit: "Es ist auch gerade in dieser Zeit sehr schön. Denn jetzt ist alles ruhig, alles ist leer und das auch in den Geschäften oder den Fußgängerzonen. Dann sind das halt alternative Wege, wie Geschenke zu Kindern kommen. Das finde ich eine sehr schöne Idee!"

Wunschbaum als Weihnachtsmarkt-Ersatz

Bis kurz vor Weihnachten haben alle Wünsche-Erfüller Zeit, die Geschenke zu besorgen und im Rathaus abzugeben, erzählt Organisatorin Melanie Kostarczyk von der Stadtjugendpflege. Zusammen mit ihren Helfern liefert sie dann die Geschenke persönlich aus.

"Wir wollten das Jahr 2020 nicht tatenlos enden lassen. Wir wollten mit der Wunschbaum-Aktion die Vorfreude auf die Weihnachtszeit wachsen lassen." Denn durch die Corona-Pandemie fallen auch in Münstermaifeld der Weihnachtsmarkt und Adventsaktionen für Kinder aus. Der Wunschbaum soll vor allem den Kindern, aber auch den meist erwachsenen Wunsch-Erfüllern die Vorweihnachtszeit verschönern.