Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz untersucht einen möglichen Wolfsangriff auf ein Pferd Anfang der Woche im Kreis Altenkirchen. Zurzeit werden DNA-Spuren ausgewertet.

Der Übergriff soll sich nach Angaben der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz am frühen Montagmorgen auf einem Reiterhof in Werkhausen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ereignet haben.

Das 1,50 Meter große Pferd habe bei der möglichen Attacke Kratzspuren erlitten. Die Kratzspuren könnten bis jetzt aber nicht eindeutig zugeordnet werden.

Wolfsexperten untersuchen möglichen Angriff vor Ort

Nach Angaben der Landesstiftung waren inzwischen Experten vor Ort auf dem Pferdehof im Kreis Altenkirchen und untersuchten die Spuren des möglichen Wolfsangriffs. In einer Pferdebox seien ein Pfotenabdruck sichergestellt und Speichelproben genommen worden.

DNA-Proben werden im Labor ausgewertet

Die DNA-Proben seien nun im Labor und würden weiter genetisch untersucht, sagte eine Sprecherin der Stiftung Natur und Umwelt dem SWR. Die Untersuchung der Proben könne allerdings schwierig werden, weil der Wolf das Pferd zwar mehrfach verletzt, aber keine tiefen Bissspuren hinterlassen habe. Das Ergebnis soll in etwa zwei Wochen vorliegen.