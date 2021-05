per Mail teilen

Auf der B8 im Kreis Altenkirchen ist an Christi Himmelfahrt ein Auto mit einem Wolf zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, querte das Tier plötzlich die Straße zwischen Kircheib und Rettersen in einem abschüssigen Waldgebiet. Der ausgewachsene Wolf sei noch an der Unfallstelle verendet. Der Kadaver wurde nach Verständigung der zuständigen Stellen sichergestellt. Die Behörden prüfen jetzt, ob der Wolf aus dem Rudel im Westerwald stammt.