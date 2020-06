per Mail teilen

Auch im vorderen Hunsrück ist ein Wolf aufgetaucht. Nach der DNA-Auswertung eines Schafrisses ist dies nun bestätigt, wie das Umweltministerium in Mainz mitteilte. Es sei der erste Wolfsnachweis in der Region.

Zwei Hinweise gab es auf den Wolf: Schon vor gut einem Monat hat er in der Verbandsgemeinde Kastellaun ein Schaf gerissen und im Mai lief er wohl einem Jäger vor die Kamera.

Geschlecht noch unklar

Das Schaf hat der Wolf vermutlich in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gerissen. Das wurde aber erst später gemeldet. Da die Risswunde nicht mehr frisch war, war die Analyse des Erbgutes aus dem Speichel nicht einfach. Deshalb konnte das Geschlecht nicht bestimmt werden. Die DNA-Analyse durch das Senckenberg-Institut in Frankfurt ergab dennoch eindeutig: Das war ein Wolf.

Der Schafhalter enthält laut Ministerium eine entsprechende Entschädigung. Der letzte Riss durch einen Wolf in Rheinland-Pfalz erfolgte im Oktober 2019 im Westerwald.

Offenbar auch Aufnahmen des Wolfes

Wahrscheinlich lief derselbe Wolf im Mai auch einem Jäger vor die Kamera. Mit seinem Smartphone filmte er das Tier in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, rund 20 Kilometer vom Schafriss entfernt. Die Bildqualität reichte den Angaben zufolge allerdings nicht aus, um eindeutig von einem Wolf sprechen zu können.

Ob sich das Tier dauerhaft im Hunsrück aufhalte, könne erst mit einem weiteren DNA-Nachweis binnen eines halben Jahres bestätigt werden. Der örtliche sogenannte Großkarnivorenbeauftragte halte Ausschau nach Kot und habe eine Wildtierkamera installiert, teilte das Umweltministerium weiter mit.

Seit 2012 zwölf Wölfe im Land nachgewiesen

Bisher wurden sesshafte Wölfe nur im Westerwald nachgewiesen, darunter ein Wolfsrudel. Einzeltiere tauchten unter anderem auch in der Pfalz sowie in Mainz auf, wo ein Wolf auf der Autobahn überfahren wurde. Insgesamt wiesen Experten seit 2012 zwölf Wölfe in Rheinland-Pfalz nach. Auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes war der Wolf im 19. Jahrhundert ausgerottet worden.