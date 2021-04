Nach Übergriffen eines Wolfs auf Schafe im Westerwald haben Experten das Tier identifiziert. Es handele sich um einen Rüden, der Ende Februar im Kreis Bernkastel-Wittlich und im Rhein-Lahn-Kreis für je einen Riss verantwortlich gewesen sei, teilte das Umweltministerium in Mainz am Donnerstag mit. Das hätten DNA-Proben ergeben. Der Rüde sei im Oktober 2020 erstmalig in Bayern identifiziert und im November im südlichen Baden-Württemberg nachgewiesen worden, hieß es. Seit Februar 2021 halte sich das Tier in Rheinland-Pfalz auf und setze seine Wanderroute weiter fort, so das Ministerium.