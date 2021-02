Experten haben im Rhein-Lahn-Kreis über den Wolf in den Wäldern von Rheinland-Pfalz diskutiert. In der Videokonferenz ging es um die Frage, wie der Mensch auf die zunehmende Ausbreitung des Wolfs reagieren sollte.

In einem waren sich die Experten bei der Online-Diskussion einig: Die Angst vieler Menschen vor dem Wolf ist eher unbegründet. Es habe seit vielen Jahren in ganz Europa keinen tödlichen Wolfsangriff mehr auf Menschen gegeben. Trotzdem wurden bei der Videoschalte auch große Bedenken vor der unkontrollierten Ausbreitung der Wölfe geäußert.

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Wölfe in Rheinland-Pfalz nachgewiesen, meistens in waldreichen Gebieten im Norden, zuletzt aber unter anderem auch bei Mainz. Per DNA-Nachweis wurden bislang 17 Individuen bestätigt. Es wird davon ausgegangen, dass zwei Fähen (weibliche Tiere) sesshaft sind: eine am Stegskopf im Westerwald - sie hat nach Angaben der Landesstiftung Natur und Umwelt auch ein Rudel gegründet - die andere nahe Bad Hönningen (Kreis Neuwied).

Schäfer und Jäger machen sich Sorgen

Dabei ging es unter anderem um wirtschaftliche Aspekte. Schäfer und andere Tierhalter machen sich zum Beispiel Sorgen, dass ein Wolfsangriff ihre Lebensgrundlage nehmen könnte. In der Eifel hat ein Wolf im vergangenen Sommer beispielsweise in Großkampenberg im Eifelkreis Bitburg-Prüm mehrere Schafe und in der Nähe von Roscheid zwei Kälber gerissen.

Auch Jäger sehen die Ausbreitung des Wolfes in Rheinland-Pfalz skeptisch. Sie sagten bei der Videokonferenz: Wenn es mehr Wölfe in den Wäldern gebe, zeige auch das Wild ein anderes Verhalten. Dann bekommen die Jäger nach eigener Aussage Probleme, das Wild zu schießen. Das wiederum könne zu einem Ungleichgewicht im Wald führen, so die Befürchtung der Jäger.

Ausbreitung der Wölfe hat "alle Experten überrascht"

Der Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin Professor Heribert Hofer sagte, die Wissenschaft sei von der Rückkehr des Wolfes vor einigen Jahren überrascht worden. "Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Wölfe wieder ansiedeln würden, die ist von allen Experten in den vergangenen 30-40 Jahren quasi als null eingeschätzt worden. Das hat alle überrascht." Dafür gebe es auch einen guten Grund, sagte Hofer bei der Diskussionsrunde: Es habe keiner für möglich gehalten, dass Wölfe in eine dicht besiedelte Landschaft vordringen würden.

Die Beobachtungen zeigten aber, dass sich die Wölfe auch in den eher dicht besiedelten Gebieten immer weiter ausbreiteten. Es gebe ein exponentielles Wachstum bei den Wölfen. Es werde nun erforscht, wie sich der Wolf in Deutschland ausbreite.

Menschen aus Niedersachsen sprechen über Erfahrungen mit Wölfen

Die Diskussionsrunde wurde im Internet gestreamt. Es beteiligten sich auch Menschen aus Niedersachsen, wo sich mittlerweile zum Beispiel in der Lüneburger Heide mehrere Wolfsrudel angesiedelt haben.

Eine Nutzerin berichtete von einem "gesellschaftlichen Krieg", der rund um die Wölfe in eigenen Orten entbrannt sei. Andere argumentierten, es sei wichtiger auf das exponentielle Wachstum von nicht-heimische Tierarten wie Waschbären zu achten, deren Verbreitung für das Ökosystem bei uns viel größere Folgen haben könnte.