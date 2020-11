In Diez im Rhein-Lahn-Kreis hat in der Nacht eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

In Diez im Rhein-Lahn-Kreis hat in der Nacht eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein Bewohner so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. 55 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Wohnung und das Gebäude wurden schwer beschädigt. Warum es gebrannt hat, ist noch unklar.