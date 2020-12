per Mail teilen

Am Montagmorgen ist ein Wohnmobil in den Rhein bei Kaub (Rhein-Lahn-Kreis) gestürzt. Das meldet die Wasserschutzpolizei St. Goar.

Der Fahrer konnte nach Angaben der Wasserschutzpolizei von mehreren Ersthelfern gerettet werden. Nach ersten Ermittlungen wartete der Mann mit seinem Wohnmobil auf der Zufahrt zum Fähranleger in Kaub. Wie die Wasserschutzpolizei berichtet, sei das Wohnmobil dann plötzlich in den Rhein gerollt. Der Grund sei noch unklar.

Fährkapitän drückt Wohmobil ans Ufer

Der Fährkapitän sei gerade auf dem Weg zur Anlegestelle gewesen, als er den Unfall bemerkte. Ihm gelang es, das Wohnmobil mit der Fähre gegen ans Ufer zu drücken. So habe er verhindern können, dass es ganz im Rhein versinke. Der Fahrer sei dann von zwei Passagieren und einem Mitarbeiter der Fähre aus dem Wohnmobil geholt werden. Er sei ansprechbar gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Wasserschutzpolizei.