In Welschbillig ist am Morgen ein 83-jähriger Mann bei einem Hausbrand verletzt worden. Wie die Polizei Schweich mitteilte, kam er mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Mann habe allein in dem Haus gelebt. Das Haus sei stark beschädigt worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 100.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei vor Ort.