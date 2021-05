Bei einem Wohnhausbrand in Stein-Neukirch im Westerwaldkreis ist am Mittwochmorgen eine 72-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die beiden Hausbewohner am frühen Morgen durch einen Knall geweckt worden sein. Der Eigentümer des Hauses konnte sich laut Polizei selbstständig aus dem Haus retten. Seine Ehefrau wurde von der Feuerwehr gerettet, verstarb aber wenig später im Krankenhaus, so die Polizei. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei Montabaur sollen die Untersuchungen zur Brandursache aufnehmen.