In Külz im Rhein-Hunsrück-Kreis wurde ein Bewohner bei einem Wohnhausbrand schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war das Feuer durch ein defektes Batterieladegerät ausgebrochen. Das Ladegerät hatte sich vermutlich selbst entzündet. Der Mann versuchte, den Brand zu löschen und zog sich dabei die schweren Brandverletzungen zu. Er wurde in eine Spezialklinik geflogen. Am Wohnhaus entstand hoher Sachschaden.