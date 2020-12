Ein Feuer hat am Dienstagmittag in Niederlahnstein ein mehrgeschossiges Wohnhaus unbewohnbar gemacht. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Warum das Feuer in dem Gebäude, in dem es auch einen Asia Imbiss gibt, ausbrach, steht noch nicht fest. Bei dem Brand verletzten sich zwei Feuerwehrleute laut Polizei leicht. Die Löscharbeiten dauern an, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.