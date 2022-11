Wohnhaus in Altstrimmig komplett abgebrannt

In Altstrimmig im Landkreis Cochem-Zell im Hunsrück ist in der Nacht auf Donnerstag ein Wohnhaus abgebrannt. Menschen kamen laut Polizei keine zu Schaden.

Bei dem Gebäude in der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Luxusvilla. Ersten Schätzungen zufolge soll daher ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden sein. Wie die Polizei mitteilt, könnte ein Kaminbrand das Feuer in dem Wohnhaus ausgelöst haben. Ob vor dem Feuer Menschen in dem Gebäude waren, ist noch unklar. Allerdings bestätigte ein Sprecher der Polizei, dass niemand bei dem Brand verletzt wurde.

Feuerwehr muss Haus in Altstrimmig kontrolliert abbrennen lassen

Über 100 Feuerwehrkräfte aus der Region waren den Angaben zufolge im Einsatz. Am Abend waren die Flammen weit über den Ort hinaus zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach eigenen Angaben wegen "schwieriger örtlicher Umstände" nicht unter Kontrolle bringen. Daher hätten die Einsatzkräfte das Haus über Nacht kontrolliert abbrennen lassen. Eine Brandwache sei vor Ort, um das Gebäude weiterhin zu beobachten.

Keine Gefahr für umliegende Häuser

Erste Angaben, nach denen weitere Wohnhäuser und ein Wald ebenfalls drohten, Feuer zu fangen, konnte die Polizei nicht bestätigen. Zwar stehen weitere Bäume in der Nähe des Hauses, aber eine Waldbrandgefahr bestehe nicht, sagte der Polizeisprecher. Auch seien keine weiteren Wohnhäuser gefährdet. Mit einem Wärmebildhubschrauber habe die Polizei überprüft, ob Funken auf den angrenzenden Wald übergegangen waren.

Die Kriminalpolizei sei vor Ort und habe ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet.