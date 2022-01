Bei einem Wohnhausbrand am Donnerstag in Neef in der Verbandsgemeinde Zell ist nach Polizeiangaben ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Das Haus sei einsturzgefährdet und daher nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei will heute das Haus begutachten. Die Brandursache ist noch unklar.