Ministerin Eder: Keine Obergrenze für Wölfe

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) sieht derzeit keine Notwendigkeit, eine Obergrenze für Wölfe einzurichten. Inklusive der durchwandernden Wölfe seien gerade mal neun bis 22 Wölfe im Land unterwegs, sagte die Ministerin im Umweltausschuss des Landtags. Von den Wolfswelpen im Land würden nicht alle überleben, so Eder. Die Zahl der Wölfe reguliere sich von selbst. In anderen Bundesländern seien viel mehr Wölfe unterwegs. Das Ministerium habe bislang insgesamt 1,2 Millionen Euro für Präventionsleistungen ausgezahlt, etwa um Zäune gegen Wolfsübergriffe aufzustellen. Insgesamt seien zudem rund 10.000 Euro an Entschädigungsleistungen für gerissene Tiere ausgezahlt worden. Eder bekräftigte das Ziel, zwei im Westerwald lebende Wölfe besendern zu lassen. Damit könne man herausfinden, wo diese Wölfe hinwanderten. Die Nutztierhalter in diesen Regionen könnten dann darüber informiert werden und ihre Tiere durch Zäune sichern.