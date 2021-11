Wochenmärkte nicht gut besucht

In dieser Woche haben in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder die ersten Wochenmärkte stattgefunden - die Resonanz war allerdings überschaubar. Wie ein Stadtsprecher mitteilte, waren die Besucherzahlen nicht mit der Zeit vor der Flutkatastrophe zu vergleichen.

Dies liege sicherlich auch daran, dass viele Anwohner noch nicht wussten, dass die Märkte wieder öffnen. Durch Mund-zu-mund-Propaganda werde das Angebot in den nächsten Wochen daher sicherlich stärker wahrgenommen, so der Sprecher weiter. Die Wochenmärkte seien ein wichtiges positives Signal in schweren Zeiten und ein Zeichen dafür, dass die Einkaufsmöglichkeiten sich langsam verbesserten. Heute hatten zum ersten Mal wieder im Stadtteil Ahrweiler die Marktstände geöffnet. In Bad Neuenahr fand schon unter der Woche wieder ein Wochenmarkt statt. Nächste Woche Samstag ist dort außerdem wieder der Bauernmarkt geplant.