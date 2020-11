Die Kulturszene leidet schwer unter der Corona-Krise, weil seit dem Frühjahr unzählige Veranstaltungen abgesagt wurden. Deshalb schlägt das Kulturwerk in Wissen im Westerwald Alarm.

Geschäftsführer Dominik Weitershagen hat die Halle mit dem wunderbaren Industrie-Charme ganz für sich allein, als er am Flügel die Hymne der Stadt Wissen spielt. Er schaut auf ein sehr mageres Jahr zurück. Viele Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Normalerweise gibt es hier 100 Veranstaltungen pro Jahr. 2019 kamen insgesamt 41.000 Besucher, teilweise sogar aus Koblenz, Siegen oder dem Rheinland. Das Kulturwerk in Wissen ist wichtig für die Region.

Doch in diesem Jahr gab es vor allem Verbote, aber nur wenig Hilfe, sagt Geschäftsführer Weitershagen. "Das Kulturwerk ist eine kommunale Eigen-Gesellschaft. Solche Gesellschaften waren bisher von jeglichen Corona-Hilfen ausgeschlossen. Es gab nur projekt-bezogene Förderung. Das soll sich jetzt mit der November-Hilfe ändern, darauf hoffen wir."

"Bund und Land müssen endlich auch die kommunalen Gesellschaften unterstützen, weil das dringend nötig ist.“ Dominik Weitershagen, Geschäftsführer des Kulturwerkes in Wissen im Westerwald

Kulturwerk in Wissen - allein Sache der Verbandsgemeinde?

Bisher trägt die Verbandsgemeinde Wissen die Kosten für das Kulturwerk allein. Doch die Frage ist, wie lange sie dafür noch das Geld hat. Denn die Verbandsgemeinde hat die zweit höchsten Schulden in ganz Rheinland-Pfalz. Verbandsbürgermeister Berno Neuhoff (CDU) appelliert daher an die Region und an die Politik: "Wir sind jetzt auf die Solidarität der Region, der Wirtschaft und der Banken angewiesen. Aber auch auf Hilfen des Landes und Bundes."

Diese Hilfe müsse so konstruiert sein, dass die Kultur eine Art Sockel-Finanzierung bekomme, sagt der CDU-Politiker - also eine dauerhafte Förderung, und nicht nur eine einmalige Hilfe. Nur so ließen sich auch nach dem Lockdown die Kosten für das Kulturwerk in Wissen stemmen.

Autos und Tourismus wichtiger als Kultur?

Den Kulturbetrieben fehlte bisher aber eine starke Lobby. In andere Bereiche seien mehr Fördergelder des Landes und des Bundes geflossen. Das müsse sich ändern, sagt Dominik Weitershagen. Jetzt müsse Druck aufgebaut werden. "Denn die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft hat einfach Nachholbedarf gegenüber der Automobilindustrie oder dem Tourismussektor." Die Hilfe sei dringend nötig, so der Geschäftsführer des Kulturwerkes in Wissen. Damit auch in den kommenden Jahren im Kulturwerk wieder Konzerte oder Lesungen stattfinden können.