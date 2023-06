Brandstiftung in Kirche in Wissen: 39-jähriger Mann angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat einen Mann angeklagt, der den Brand in der katholischen Pfarrkirche in Wissen im Westerwald gelegt haben soll. Ihm wird schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung vorgeworfen.

Der 39-Jährige aus dem Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen soll laut Anklage in einer Nacht im Februar in die katholische Kirche Kreuzerhöhung in Wissen eingedrungen sein. Dort hat er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mehrere Kirchenbänke angezündet. Außerdem soll er den Angaben zufolge alle brennbaren Gegenstände in den Altarraum gebracht und in Brand gesetzt haben.

Gesamtschaden an Kirche wird auf zwei Millionen Euro geschätzt

Bei dem Feuer verbrannte auch ein künstlerisch sehr wertvoller Hochaltar aus dem 18. Jahrhundert. Der Gesamtschaden wird laut Staatsanwaltschaft auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Den Angaben zufolge muss im Prozess auch geklärt werden, ob der Angeklagte bei der Tat möglicherweise in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt war. Die Verhandlung wird laut Landgericht voraussichtlich Ende Juli beginnen.

Hinweis auf Tatverdächtigen durch Videoüberwachung

Die Polizei Betzdorf hatte nach dem Feuer eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Nach Angaben der ermittelnden Beamten führten Auswertungen einer Kameraüberwachung schnell zu Hinweisen auf den Tatverdächtigen. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Hinweise auf einen Mittäter liegen laut Polizei nicht vor. Ein mögliches Tatmotiv ist ebenfalls nicht bekannt.

Spendenkonto für die Kreuzerhöhungskirche in Wissen Kontoinhaber: Kath. Kirchengemeinde Kreuzerhöhung, Wissen

IBAN: DE 36 5739 1800 0035 1094 39

Verwendungszweck: "Erhaltung der Kirche"

Bank: Westerwald Bank eG, 57537 Wissen

Die Staatsanwaltschaft geht laut Anklage davon aus, dass der Täter zunächst eine Scheibe eingeschlagen hat, um in die Kirche in Wissen zu gelangen. Dort soll er dann gegen 4:30 Uhr im Bereich des Altars Feuer gelegt haben. Das Feuer wurde den Angaben zufolge erst drei Stunden später entdeckt. Durch den lang andauernden Schwelbrand ist laut Polizei eine hohe Hitze und eine Menge Ruß entstanden. Menschen seien durch das Feuer nicht verletzt worden.

Barocker Hochaltar durch Feuer völlig zerstört

Gutachter des Bistums Köln stellten nach Angaben der Gemeinde fest, dass der barocke Hochaltar aus dem 18. Jahrhundert bei dem Brand völlig zerstört wurde. Auch alle drei Orgeln der Kirche seien durch das Feuer und das Löschwasser schwer beschädigt, sagte Pfarrer Martin Kürten. Wie er mitteilt, können immerhin einige der wertvollen Fresken gerettet werden. Die Arbeiten des Künstlers Peter Hecker seien wie der besondere Altar unersetzbare Kulturgüter.