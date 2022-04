per Mail teilen

Ein Dachstuhlbrand in einer ehemaligen Bäckerei in Wissen im Kreis Altenkirchen ist nach Polizeiangaben gelöscht worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Feuer war am frühen Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Die Feuerwehr habe im engen Stadtkern von Wissen verhindern können, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen. Das Haus sei unbewohnbar, es bestehe Einsturzgefahr. Nach Polizeiangaben war das Gebäude derzeit ohnehin nicht bewohnt. Die Schadenshöhe und die Brandursache seien noch unklar.