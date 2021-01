per Mail teilen

Im Westerwald gibt es Ärger um den Bereitschaftsdienst der Ärzte am Wochenende. Die Kassenärztliche Vereinigung in Rheinland-Pfalz will die Bereitschaftsdienstzentrale in Wissen im Kreis Altenkirchen zum 1. Juli schließen.

Das bringt Ärzte und Patienten auf die Palme. Sie haben Angst, dass die ärztliche Versorgung weiter den Bach runter geht. Denn schon jetzt droht im Kreis Altenkirchen ein Hausärztemangel.

"Ich möchte sicher sein, dass ich keine weiten Wege habe, wenn ich mal einen Herzkasper bekomme oder sowas, sondern auch vor Ort versorgt werden kann."

Sagt eine Bürgerin und spricht damit vielen Menschen in Wissen aus der Seele. Viele von ihnen sind sauer. Wenn sie am Wochenende krank werden, müssen sie in Zukunft zum ärztlichen Bereitschaftsdienst ins etwa 20 Kilometer entfernte Kirchen oder nach Altenkirchen fahren. Wer kein Auto hat, der ist aufgeschmissen, denn Busse fahren hier nur selten.

"Patienten sind wütend und enttäuscht. Sie reden davon, dass hier in Wissen dann demnächst wohl alle Lichter ausgehen."

Sagt Dr. Katrin Salveter. Sie ist Allgemeinmedizinerin und hat eine Praxis in der Innenstadt von Wissen. Die Ärztin befürchtet nun, dass ihre Praxis Montags noch voller sein wird, wenn die Bereitschaftsdienstzentrale in Wissen schließt. Die Ärzte im Kreis Altenkirchen würden jetzt schon am Limit arbeiten, sagt sie. Viele Praxen hätten einen Aufnahmestopp, weil sie das hohe Patientenaufkommen nicht mehr bewältigen könnten.

Problem: Bereitschaftsdienst offenbar nicht rentabel

Das kümmert die Kassenärztliche Vereinigung offenbar wenig. Die Bereitschaftsdienstzentrale stecke in den Miesen, sie sei nicht rentabel, so die Begründung. Dass die Wirtschaftlichkeit das einzige Kriterium für die Schließung ist, ärgert Katrin Salveter vom Ärztenetz Hamm-Wissen besonders. Sie sagt, es gebe schließlich eine medizinische Daseinsfürsorge. Daher müsse es doch möglich sein, dass in ländlichen Räumen Bereitschaftsdienstzentralen vorgehalten werden, die die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sicherstellten.

Idee: "Große" sollen "Kleine" mitfinanzieren

Die Ärztin schlägt deshalb vor, dass große und gut funktionierende Bereitschaftsdienstzentralen kleinere wie die in Wissen mitfinanzieren sollten. So könnte die ärztliche Versorgung auch auf dem Land funktionieren.

"Wir wollen doch versuchen - auch in der Mitte des Kreises Altenkirchen - das Leben lebenswert zu gestalten und junge Familien anzuziehen und dazu gehört auch eine ärztliche Versorgung am Wochenende."

Die Ärzte in Wissen wollen deshalb in den nächsten Wochen Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung führen und Druck ausüben.