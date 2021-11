In Wirges hat es diese Woche an einer Straßeneinmündung zwei Unfälle gegeben. Wie die Polizei mitteilt, haben die Unfallverursacher in beiden Fällen die Vorfahrt missachtet. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit entgegenkommenden Autos. Jeweils eine Person sei dabei verletzt worden. An der Unfallstelle ist kürzlich die Verkehrsführung geändert worden. Teile der alten Markierungen sind aber noch auf der Fahrbahn zu erkennen. Das sorgt bei Autofahrern für Verwirrung.