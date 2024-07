Hunde helfen Polizei bei Aufklärung

per Mail teilen

Zwei streunende Hunde in Wirges haben am Sonntagmorgen der Polizei geholfen, mehrere Straftaten aufzuklären. Laut Polizei war der Besitzer blutverschmiert, als er die Tür öffnete.

Am Sonntagmorgen hatte eine Frau bei der Polizei gemeldet, dass ihr zwei Hunde zugelaufen waren. Den Angaben zufolge konnte der Besitzer schnell identifiziert werden, weil seine Hunde in der Vergangenheit schon öfter als Streuner aufgefallen waren.

Polizeibeamte entdecken frische Blutspuren auf Treppe

Ein Streifenwagen sei zu dem Hundebesitzer gefahren, um ihm über den Aufenhaltsort seiner Tiere zu informieren. Auf der Treppe zu seinem Haus hätten die Beamten größere frische Blutspuren festgestellt. Aus dem Haus sei lautes Geschrei zu hören gewesen.

Der Mann öffnete laut Polizei blutverschmiert die Tür. Demnach hatte er kleinere Schnittverletzungen an einer Hand, am Oberkörper und im Gesicht. Es stellte sich heraus, dass er sich in der Nacht mit seiner Lebensgefährtin gestritten und sie aus dem Haus geworfen hatte.

Lebensgefährtin greift Hundebesitzer mit Messer an

Später sei ihm aufgefallen, dass seine Hunde weggelaufen waren. Er habe sich auf die Suche gemacht und dabei seine Lebensgefährtin wieder getroffen. Es habe wieder Streit gegeben. Laut Polizei griff die 31-Jährige den Mann dabei mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Er habe ihr das Messer abnehmen können. Beide seien nach Hause gegangen.

Frau demoliert Auto einer Bekannten

Dort sei es erneut zu einem Streit gekommen. Die 31-Jährige habe die Reifen des Autos einer Bekannten zerstochen, das in der Nähe des Hauses parkte. Außerdem habe sie die Heckscheibe eingeschlagen.

Die Beamten stellten den Angaben zufolge fest, dass die 31-Jährige betrunken war und Drogen genommen hatte. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.